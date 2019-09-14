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الرئيسية | جهات | "الطالب أولا" يفتتح الموسم الجامعي الجديد بفاس

"الطالب أولا" يفتتح الموسم الجامعي الجديد بفاس

"الطالب أولا" يفتتح الموسم الجامعي الجديد بفاس
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 00:10

ترأس عبد الواحد أمرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بالمركز الجديد للتدريبات والتكوين التابع للجامعة، حفل افتتاح موسم فاس الجامعي الجديد 2019- 2020م، تحت شعار "الطالب أوّلا".

وبهذه المناسبة، استحضر الدكتور عبد الغاني الأشقر، نائب الرئيس المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية، مجموعة من الأرقام والمُستجدات في مجال التحصيل وعالم الرّقمنة والتكنولوجيا وسوق الشغل؛ بينما تناول الدكتور أحمد شراك علاقة المعرفة والمواطنة، ورهانات الطالب في مغرب اليوم.

وفي عمومها، تمحورت أغلب هذه المُداخلات حَول تغيُّر العالم وتطوره، "وبالتالي على الطالب المغربي أن يكون" طالِبًا يقِظا"، يفكر في خلق المقاولة وسط عالم تحكمه ثورة معلوماتية تتغير بسرعة، وعلى هذا "الطالب اليقظ" أن يكون حذرا كي يجد لنفسه مكانا وسط هذا التحول السريع".

وأوضح المتدخلون أنه، وفي هذا السياق الوطني والعالمي، "تلزم ضرورة تكييف المعلومات وصقل المهارات والتحكم في التخصص لإنشاء مقاولات كبرى شرط بلورة هذه المهارات".

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