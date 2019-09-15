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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 شتنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تنتشر سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة غرب الواجهة المتوسطية.

وستبقي الأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع زوابع رملية محلية ستهم الأقاليم الجنوبية، الجنوب- الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، ومن الجنوب جنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب- الشرقي ومن الشمال أو الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط، ما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي، الشرق وجنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 22 و29 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، ما بين 29 و35 درجة شمال المنطقة الشرقية، السايس، السهول المتواجدة غرب الأطلس، الريف وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 36 و40 درجة جنوب المنطقة الشرقية، داخل سوس، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 40 و43 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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