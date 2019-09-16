هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، ظهور كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق سهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد. فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب المنطقة الشرقية وبصفة محلية بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون الطقس بباقي ربوع المملكة قليل السحب بوجه عام، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما أحيانا وستهب من الشمال بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، ما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي، وبكل من شرق وجنوب البلاد، وما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، وما بين 29 و35 درجة بالمنطقة الشرقية السايس، السهول الشمالية، الريف وهضاب الفوسفاط وولماس، مابين 35 و40 درجة بداخل مناطق الشياظمة، سوس، سهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت، السفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 40 و43 درجة بالجنوب الشرقي وبكل من شرق وجنوب الأقالیم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.