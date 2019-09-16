نقابي: توظيفات بالعرائش تثير "علامات استفهام"

هسبريس من العرائش

قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش بنشر إعلان بخصوص عدد من التوظيفات بإدارتها، تهم بعضا من المهن المتوسطة، كخمسة عمال كهرباء، وعاملين في الترصيص الصحي، وتقنيين متخصصين في المحاسبة والمعلوميات، بالإضافة إلى منصب مهندس دولة في المعلوميات.

ناشط محلي قال لهسبريس إن "المفاجأة اتضحت عند نشر لائحة المدعوين والمدعوات لاجتياز المباريات في التخصصات المذكورة على موقع "لاراديل" وموقع التشغيل العمومي، إذ تم اختيار عدد قليل جدا من أبناء الإقليم (حوالي 22 من أصل 143 شخصا). وفي تخصص الترصيص الصحي لم يتم اختيار أي فرد من أبناء الإقليم، مع العلم أن الأمر لا يتطلب أكثر من دبلوم التأهيل المهني في مهنة الترصيص مسلم من المعهد العالي للتكوين المهني، والذي يعتبر من أقدم المؤسسات التكوينية في الإقليم".

وأضاف أن "الملاحظ من خلال اللوائح المنشورة أن 15 فردا من أصل 18 المدعوين لإجراء المباراة ينحدرون جميعهم من مدينة واحدة، وتبتدئ أرقام بطاقتهم الوطنية بحرفي "QB".

بدوره عبر نقابيّ يعمل بالوكالة المذكورة عن سخطه الشديد، متسائلا حول ما إذا كان معهد التكوين المهني بالعرائش غير قادر على تخريج طلبة يستفيدون من التوظيف في هذه التخصصات.

وأضاف المصدر ذاته: "مخافة نشوب احتجاجات محلية أمام مقر الوكالة الرئيس بمدينة العرائش، قامت إدارتها بنقل مقر إجراء المباريات إلى مدينة القنيطرة، في حين أن مناصب الشغل المتبارى عليها تخص إقليم العرائش".