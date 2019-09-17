مسؤول تربوي يشيد بالموسم الدراسي ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

أشرف لخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، على إعطاء انطلاقة توزيع المحافظ والكتب واللوازم المدرسية على المتعلمين بمدرسة وادي المخازن بمدينة بني ملال؛ وذلك في إطار مبادرة "مليون محفظة"، برسم الموسم الدراسي 2019/2020.

وبالمناسبة، استمع والي الجهة إلى شروح عن سير العملية وتكلفتها وعدد المستفيدين، بحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالتربية والتكوين، فضلا عن الأطر التربوية والإدارية بوادي المخازن، ورئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لبني ملال، ووالي الأمن ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقام والي الجهة والوفد المرافق له، بعد تحية النشيد الوطني، بالاطلاع على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، وعلى المجهودات التي تبذلها إدارة مؤسسة وادي المخازن، خاصة في الجانب المتعلق بإعادة تدوير المياه المستعملة، إذ مكنت التجربة من استفادة المؤسسة من السقي الموضعي بواسطة الطاقة الشمسية.

وعن الموسم الدراسي، أوضح مصطفى السليفاني، مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، لهسبريس، أن "هذه السنة الدراسية تميزت بتوزيع المحافظ واللوازم المدرسية قبل انطلاق الموسم الدراسي، بغلاف مالي يصل إلى حوالي 07 ملايين درهم، واستفاد منها على مستوى بني ملال حوالي 79 ألف تلميذ وتلميذة"، مذكرا بأن "الموسم الدراسي انطلق تحت شعار "مدرسة مواطنة دامجة"، وجاء تزامنا مع دخول القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، والذي جاء بدوره ليعطي الإطار القانوني لمشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 /2030".

وأضاف السليفاني أن "السنة الدراسية الحالية تربوية بامتياز"، وأن "هناك مجموعة من المشاريع تهم إصلاح المناهج والبرامج بالسلك الإداري، وتتعلق أيضا بمواصلة تنزيل إستراتيجية الوزارة، خاصة على مستوى التوجيه والباكالوريا المهنية والمسار المهني؛ وذلك من أجل خلق فرص لاندماج التلاميذ في المستقبل في سوق الشغل، وأيضا إعطائهم فرصا أكثر لاختيارات متنوعة في مسارهم الدراسي والمهني".

من جانبه، تحدث عبد الرحمان جابر، رئيس قسم العمل الاجتماعي، عن الحيز الزمني الذي تميزت فيه عملية توزيع المحافظ واللوازم المدرسية، واعتبره "قياسيا بفضل التنسيق المحكم بين سلطات الولاية التي عبأت طاقما مهما للسهر على العملية وكافة الشركاء"، ما أدى حسبه إلى "نجاح العملية بامتياز".

وأضاف المتحدث أن هذه العملية "تستهدف فئة التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة المسجلين بمستويات التعليم الابتدائي بالوسطين الحضري والقروي، والتعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي، وتروم ترسيخ قيم المواطنة الملتزمة لدى الناشئة، وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى المدرسة العمومية وتشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وتعميم تعليم إلزامي منصف وذي جودة دون تمييز مجالي".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة وادي المخازن سبق لها أن فازت بالشارة الخضراء سنة 2017، وبجائزة الاستحقاق المهني للإدارة 2016، وبجائزة أنظف مؤسسة وطنية سنة 2017، وتضم حوالي 1200 تلميذ و30 إطارا تربويا.