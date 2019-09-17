جمعيات: خدمات دور الطالب بشفشاون غير بريئة

هسبريس من الرباط

طالبت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون بتحييد تسيير مرفقي دور الطالب والنقل المدرسي من اختصاصات الجماعات المحلية، تفاديا للتدخلات الحزبية والتمييز بين المستفيدين حسب الميول السياسية، مؤكدة أن هذه الوضعية تفتح الباب أمام التأويلات وأحيانا أخرى يتم انتظار تعليمات سياسية قصد اتخاذ بعض القرارات.

وأضاف التنظيم الجمعوي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "من المعلوم أن تدبير هذين المرفقين يتم من طرف أشخاص لديهم ارتباط بالجمعيات المحلية، أو من لدن موظفين لدى الجماعات الترابية"، داعيا إلى "ضرورة النأي عن تكليف أشخاص لهم ارتباط سياسي بتسيير هذين المرفقين الحيويين".

وأشار البلاغ ذاته إلى ما أسماه ممارسات غير عقلانية وغير أخلاقية تطبع تسيير خدمات النقل المدرسي ودور الإيواء والرعاية الاجتماعية، مستحضرا "الضغط الذي تتم ممارسته على المواطنين لكسب أموال من أجل تأدية الخدمات أو استمالة بعض الآباء للانخراط في الشؤون الحزبية"، وفق صياغة الوثيقة.

وشجبت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون تدخلات المسيرين في دور الطالب في انتقاء المستفيدين والمستفيدات عبر معايير حزبية أو قرابات وإتاوات، مطالبة في هذا السياق بمراجعة أثمنة الانخراط المفروضة، وخلق وإحداث مرفق عمومي محايد لتسيير الجمعيات المسيرة لدار الطالب والأمومة وجمعيات الآباء والنقل المدرسي.