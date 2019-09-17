24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين (5.00)

  2. أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا (5.00)

  3. أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة (5.00)

  4. القضاء يحاصر شبكة تزوير بطائق التعريف للاستيلاء على العقارات (5.00)

  5. "خيانة الأمانة" تعتقل مستخدما بوكالة بسيدي قاسم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعيات: خدمات دور الطالب بشفشاون غير بريئة

جمعيات: خدمات دور الطالب بشفشاون غير بريئة

جمعيات: خدمات دور الطالب بشفشاون غير بريئة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 09:59

طالبت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون بتحييد تسيير مرفقي دور الطالب والنقل المدرسي من اختصاصات الجماعات المحلية، تفاديا للتدخلات الحزبية والتمييز بين المستفيدين حسب الميول السياسية، مؤكدة أن هذه الوضعية تفتح الباب أمام التأويلات وأحيانا أخرى يتم انتظار تعليمات سياسية قصد اتخاذ بعض القرارات.

وأضاف التنظيم الجمعوي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "من المعلوم أن تدبير هذين المرفقين يتم من طرف أشخاص لديهم ارتباط بالجمعيات المحلية، أو من لدن موظفين لدى الجماعات الترابية"، داعيا إلى "ضرورة النأي عن تكليف أشخاص لهم ارتباط سياسي بتسيير هذين المرفقين الحيويين".

وأشار البلاغ ذاته إلى ما أسماه ممارسات غير عقلانية وغير أخلاقية تطبع تسيير خدمات النقل المدرسي ودور الإيواء والرعاية الاجتماعية، مستحضرا "الضغط الذي تتم ممارسته على المواطنين لكسب أموال من أجل تأدية الخدمات أو استمالة بعض الآباء للانخراط في الشؤون الحزبية"، وفق صياغة الوثيقة.

وشجبت كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون تدخلات المسيرين في دور الطالب في انتقاء المستفيدين والمستفيدات عبر معايير حزبية أو قرابات وإتاوات، مطالبة في هذا السياق بمراجعة أثمنة الانخراط المفروضة، وخلق وإحداث مرفق عمومي محايد لتسيير الجمعيات المسيرة لدار الطالب والأمومة وجمعيات الآباء والنقل المدرسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.