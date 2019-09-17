افتتاح منطقة مراقبة جديدة بمطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات بدء العمل، الاثنين، بالمنطقة الجديدة لمراقبة الجوازات عند الوصول إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء المخصصة للركاب الذين يحملون جوازات سفر مغربية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن "هذه المنطقة الجديدة، التي تمتد على مساحة قدرها 1200 متر مربع، تحتوي على 20 شباكا اثنين منها مخصصين للدبلوماسيين، واثنين آخرين للركاب المتعجلين (Fastrack)".

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم وضع جهاز مكون من مستخدمين للتوجيه وتقديم خدمة إرشادية واضحة وملائمة لتسهيل توجه وإعلام الركاب، مبرزا أن بدء تشغيل هذا الفضاء الجديد تزامن مع إعفاء المسافرين، أيا كانت جنسيتهم، من ملء بطاقات المغادرة والوصول من وإلى المطارات المغربية.

وأكد البلاغ ذاته أن "هذه الإجراءات الجديدة، التي هي ثمرة عمل متواصل وفعال لمجموع شركاء المكتب الوطني للمطارات، ستساهم لا محالة في تحسين تدفق الركاب وتقليل أوقات الانتظار".