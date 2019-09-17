24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات (5.00)

  2. أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا (5.00)

  3. أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة (5.00)

  4. خطر التشرميل (4.33)

  5. مؤسسة الخطيب تقسم "إخوان العثماني" .. التليدي: "مسرحية عبثية" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "مليون محفظة" تستهدف آلاف التلاميذ بإقليم ميدلت

"مليون محفظة" تستهدف آلاف التلاميذ بإقليم ميدلت

"مليون محفظة" تستهدف آلاف التلاميذ بإقليم ميدلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 04:04

أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بميدلت، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة بالإقليم برسم الموسم الدراسي الجاري، من مدرسة بن نصير بميدلت، والثانوية التأهيلية طارق بن زياد بكرامة، اللتين تمت زيارة بعض فصولهما الدراسية.

وأشرف عامل الإقليم على عملية توزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة"، التي استفاد منها 48428 تلميذا وتلميذة، منهم 41002 بالسلك الابتدائي و7426 بالثانوي الإعدادي.

وقال رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة إن المبادرة الملكية "مليون محفظة" هي دعامة أساسية للتشجيع على التمدرس والإقبال عليه، وأيضا آلية ناجعة من آليات الدعم الاجتماعي، تساهم بشكل كبير في ضمان تكافؤ الفرص والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القرى.

يُشار إلى أن عامل الإقليم والمدير الإقليمي للتربية الوطنية وعدد من المسؤولين المتدخلين أشرفوا على مجموعة من الإجراءات التي تم القيام بها لضمان انطلاقة جيدة للموسم الدراسي الحالي، ولتمكين المتعلمين والمتعلمات من استئناف دراستهم في ظروف ملائمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.