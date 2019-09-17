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كُتّاب وآراء
"مليون محفظة" تستهدف آلاف التلاميذ بإقليم ميدلت
أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بميدلت، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة بالإقليم برسم الموسم الدراسي الجاري، من مدرسة بن نصير بميدلت، والثانوية التأهيلية طارق بن زياد بكرامة، اللتين تمت زيارة بعض فصولهما الدراسية.
وأشرف عامل الإقليم على عملية توزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة"، التي استفاد منها 48428 تلميذا وتلميذة، منهم 41002 بالسلك الابتدائي و7426 بالثانوي الإعدادي.
وقال رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة إن المبادرة الملكية "مليون محفظة" هي دعامة أساسية للتشجيع على التمدرس والإقبال عليه، وأيضا آلية ناجعة من آليات الدعم الاجتماعي، تساهم بشكل كبير في ضمان تكافؤ الفرص والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القرى.
يُشار إلى أن عامل الإقليم والمدير الإقليمي للتربية الوطنية وعدد من المسؤولين المتدخلين أشرفوا على مجموعة من الإجراءات التي تم القيام بها لضمان انطلاقة جيدة للموسم الدراسي الحالي، ولتمكين المتعلمين والمتعلمات من استئناف دراستهم في ظروف ملائمة.