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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 06:36

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، حارة نسبيا بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد مع ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سهول وسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ انتشار سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، والريف، وشرق الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وجنوب البلاد، فضلا عن تساقط أمطار جد خفيفة ومتفرقة أحيانا على سواحل البحر الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى.

أما بباقي ربوع المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الغربي إلى شمالية في بعض الأحيان بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبشمال الأقليم الجنوبية، وما بين 30 و34 درجة بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية وجوار السواحل، وما بين 28 و35 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسايس، والريف، وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط وولماس، ومنطقة سوس، وما بين 35 و40 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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