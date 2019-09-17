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الرئيسية | جهات | "أشغال الطرام" توقف حركة شارع حوالة في سلا

"أشغال الطرام" توقف حركة شارع حوالة في سلا

"أشغال الطرام" توقف حركة شارع حوالة في سلا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 16:12

أعلنت شركة "الطرام الرباط سلا" عن الإغلاق المؤقت لحركة المرور في شارع "عين حوالة" بسلا في كلا الاتجاهين، من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا، في الفترة الممتدة إلى غاية 22 شتنبر الجاري.

وقالت الشركة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن التوقف ناتج عن إنجاز الجسر، الذي سيمكن الطرامواي من عبور طريق "عين حوالة"، في إطار مواصلة أشغال تمديد الخط الثاني للطرامواي.

ووجّهت الشركة مستخدمي الطريق لاتخاذ منعطفات أخرى، عبر الطريق الدائري 2 أو شارع الحسن الثاني وشارع المسيرة الخضراء ببطانة.

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