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كُتّاب وآراء
"مليون محفظة" تستهدف تلامذة مدرسة بخنيفرة
تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة"، أعطى عامل عمالة إقليم خنيفرة الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2019/2020 من مدرسة موحى وحمو بخنيفرة.
وبعد أداء النشيد الوطني، استمع العامل لشروحات إضافية ومعطيات مفصلة حول الدخول المدرسي الحالي بالإقليم، وأشرف على انطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، إذ جرى توزيع المحافظ والمقررات الدراسية على التلميذات والتلاميذ.
وبنفس المناسبة، قام عامل خنيفرة والوفد المرافق له بزيارة بعض الفصول الدراسية بمدرسة موحى وحمو للاطلاع على سير الدراسة بالمؤسسة.
وحضر إلى جانب العامل كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، ورؤساء المصالح الخارجية، علاوة على المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، وأطر ومسؤولين في قطاع التربية والتكوين، فضلا عن ممثلين عن جمعيات أمهات وآباء التلاميذ، وممثلي وسائل الإعلام المحليين، وتلميذات وتلاميذ المؤسسة.