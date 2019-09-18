سلطات سطات توزع سيارات إسعاف ونقل مدرسي

إبراهيم الحافظون من سطات

ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء بمدرسة ابن بسام الابتدائية بمدينة سطات، حفل إعطاء الانطلاقة لعملية توزيع "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي 2019-2020، التي سيستفيد منها 83132 تلميذا بالتعليم الابتدائي موزعين على 171 مؤسسة تعليمية بالوسطين القروي والحضري، و14532 تلميذا بـ 28 مؤسسة للتعليم الإعدادي بالوسط القروي بالإقليم، بغلاف مالي قدر بـ 11.230.016 درهما.

وتدخل العملية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" بإقليم سطات، التي أعلن انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس لتعكس الإرادة الملكية الراسخة للنهوض بأداء المدرسة المغربية وتخفيف أعباء الفئات الأكثر احتياجا، من خلال التكفل بتمكين أبنائها من ولوج مقاعد الدراسة بكل يسر والإسهام في تكريس تعميم التعليم الأساسي وإلزاميته.

وللرفع من المساهمة في محاربة الهشاشة والهدر المدرسي بالعالم القروي، ودعم تكافؤ فرص الولوج للتعليم الإلزامي وتعزيز أسطول النقل المدرسي داخل الوسط القروي، أشرف العامل بمقر عمالة سطات على توزيع 13 سيارة نقل مدرسي.

وهمّت العملية جماعات كيسرو الخزازرة والسكامنة وسيدي أحمد الخدير وأولاد فريحة، والثوالث والنخيلة والمزامزة الجنوبية وأولاد سعيد، وأولاد محمد ولولاد وسيدي بومهدي وبوكركوح، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا ملكيا مفتوحا ومشروعا اجتماعيا تنمويا يهدف إلى تقليص نسبة الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن.

وفي إطار الاستجابة إلى حاجيات ساكنة العالم القروي في مجال الولوج للخدمات الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين، ونقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية داخل أو خارج الإقليم، وتوفير الخدمات الصحية للقرب، سلّم العامل، إبراهيم أبو زيد، مفاتيح 8 سيارات إسعاف على جماعات البروج ورأس العين الشاوية وكيسر ومكارطو وسيدي أحمد الخدير وأولاد الصغير والثوالت وأولاد شبانة، بغلاف مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدّر بـ 8.402.796 درهما.