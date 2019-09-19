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هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م .ع
الخميس 19 شتنبر 2019 - 06:22

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سهول وسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، مع انتشار سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وسيظل الطقس، بباقي ربوع المملكة، الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الجنوب الشرقي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة القوة من الشمال الغربي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والماس، وما بين 39 و44 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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