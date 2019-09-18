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الرئيسية | جهات | المبادرة الملكية "مليون محفظة" تنطلق بالرحامنة

المبادرة الملكية "مليون محفظة" تنطلق بالرحامنة

المبادرة الملكية "مليون محفظة" تنطلق بالرحامنة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:29

في خطوة لإعطاء دفعة قوية للدخول المدرسي، أشرف عامل إقليم الرحامنة، مرفوقا برئيس جهة مراكش أسفي، أحمد اخشيشن، بجماعة صخور الرحامنة، على عملية انطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث جرى توزيع المحافظ والمقررات الدراسية على التلميذات والتلاميذ.

وأقدم المسؤول الأول في الإقليم، عزيز بوينيان، مرفوقا بعدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات، إلى جانب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، على قَص شريط بدء الدراسة في الإعدادية الثانوية الجديدة بالجماعة المذكورة، والتي ستعزز المؤسسات التعليمية بالمنطقة، إلى جانب برنامج لبناء تسع دور للطالب والطالبة.

واستعرضت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، أمام عامل الإقليم والوفد المرافق له، معطيات حول الدخول المدرسي الحالي، وكذا عن المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وعدد المستفيدين منها على مستوى عمالة الرحامنة، البالغ ما يفوق 55 ألف تلميذ وتلميذة.

وحسب العرض المذكور فقد بلغ الاعتماد المالي المخصص لهذه المبادرة الملكية على مستوى الرحامنة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 612236654 درهما، إذ سيستفيد منها تلاميذ 102 مدرسة ابتدائية مركزية و286 فرعية و14 إعدادية ثانوية.

وتعمل عمالة الرحامنة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمعيّة باقي الشركاء، على تقديم دفعة قوية للتربية والتعليم، إذ شرعت هذه السنة في تعزيز التعليم الأولي، بتخصيصها مبلغا يقدر بـ17 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وفي ما يتعلق بالصحة المدرسية، تم اقتناء وحدة متنقلة تخصص طب الأسنان وطب العيون، من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية المدرسية لفائدة التلاميذ والتلميذات، خاصة بالعالم القروي، وتنظيم حملات طبية لهم.

وبشراكة مع مجلس جهة مراكش اسفي، استفادت الرحامنة، عبر جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي يرأسها خالد مصباح، من 32 حافلة للنقل المدرسي، تعزز الأسطول الحالي، ومن المنتظر أن يستفيد منها حوالي 11 ألف تلميذ وتلميذة، بغية الحد من الهدر المدرسي وتحسين ظروف الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وخاصة بالعالم القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:41
في الثمانينات كنت لا املك مخفضة مجرد ساك ميكا ولكن كانت هناك مدرسة وطاولات ومعلمين الان اصبح التعليم يعاني اقسام بعيد كل البعد عن الهدف التربوي ومعلمون محبطون ودولة تنفد مقطرحات صندوق الإفلاس الدولي وحكومة خارج التغطية.
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7
2 - يوسف أ-1 الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:54
و ما محتوى المحفظة، ما حال المقرر، ما مستواه في سلم التقييم العالمي..
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9
3 - ربيع عامر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:54
موسم اخر للتهافت على اخذ الصور انطلق في جميع أنحاء البلد !!
محفظة !! ومن بعد ؟؟؟
يجب الكف عن هذه الخرجات والتحول لصلب مواضيع والمشاكل التي يعاني منها البلد !!
وماذا ينفع اخذ الصور في كل مناسبة ؟؟
ها رمضان ها الفيضان ها الدخول المدرسي ها المواسم الشطيح والرديح ها المناسبات المختلفة
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14
4 - المهاجر الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:55
خسبنا الله ونعم الوكيل المسؤلين في عالم والشعب في عالم والدليل تقرير جطو نهبوا البلاد وقهروا العباد ولكن اين المفر من خالق العباد مليون مخفظة مذلة الشعب التلميذ يتربى على الصدقة كل هذه الهيططة على محفظة ختى من عذه المزانية اجسم ينهب منها زوجة الوزير سيارة مزدا هبة من اليابان والمسكين محفظة اين القسم اين المعلم واين واين الستر واجب في رمضان فضيحة القفة امنحوا الفقراء خقهم وفي حساب بنكي وبركة من الشوهة الدولة التي تحترم نفسها وشعبها عطيه مخفظة وهو خفيان والاعلام يصور كاننا صعدنا القمر هههه
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10
5 - simo danmark الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:57
كل سنة نسمع بمليون محفظة !!! هل من جديد طبعا لا...كفانا الضحك على هؤلاء الأطفال الأبرياء المغلوب على امرهم...نريد مناهج في المستوى تؤطر جيل المستقبل نريد رد الاعتبار للأستاذ نريد تخصيص ميزانية لترميم المدارس المهترءة
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8
6 - N.H الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:15
براكا مضحكو على ولاد الشعب عطيونا حقنا من الثروات بشكل عادل
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2
7 - سيمو الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:18
لماذلانسمع مليون شقة لي الاسر الفقيرة مليون فرصة عمل مليون سرير لالمرضى في المستشفيات حدكين غير فمليون محفضة والعقول فارغة دولة تصنع العبيد
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1
8 - kenz الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:20
فك العزلة علي القري و تسوية الطرق و الصحة للقرويين والتعليم الجيد اهم
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