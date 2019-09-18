المبادرة الملكية "مليون محفظة" تنطلق بالرحامنة

هسبريس من الرباط

في خطوة لإعطاء دفعة قوية للدخول المدرسي، أشرف عامل إقليم الرحامنة، مرفوقا برئيس جهة مراكش أسفي، أحمد اخشيشن، بجماعة صخور الرحامنة، على عملية انطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث جرى توزيع المحافظ والمقررات الدراسية على التلميذات والتلاميذ.

وأقدم المسؤول الأول في الإقليم، عزيز بوينيان، مرفوقا بعدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات، إلى جانب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، على قَص شريط بدء الدراسة في الإعدادية الثانوية الجديدة بالجماعة المذكورة، والتي ستعزز المؤسسات التعليمية بالمنطقة، إلى جانب برنامج لبناء تسع دور للطالب والطالبة.

واستعرضت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، أمام عامل الإقليم والوفد المرافق له، معطيات حول الدخول المدرسي الحالي، وكذا عن المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وعدد المستفيدين منها على مستوى عمالة الرحامنة، البالغ ما يفوق 55 ألف تلميذ وتلميذة.

وحسب العرض المذكور فقد بلغ الاعتماد المالي المخصص لهذه المبادرة الملكية على مستوى الرحامنة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 612236654 درهما، إذ سيستفيد منها تلاميذ 102 مدرسة ابتدائية مركزية و286 فرعية و14 إعدادية ثانوية.

وتعمل عمالة الرحامنة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمعيّة باقي الشركاء، على تقديم دفعة قوية للتربية والتعليم، إذ شرعت هذه السنة في تعزيز التعليم الأولي، بتخصيصها مبلغا يقدر بـ17 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وفي ما يتعلق بالصحة المدرسية، تم اقتناء وحدة متنقلة تخصص طب الأسنان وطب العيون، من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية المدرسية لفائدة التلاميذ والتلميذات، خاصة بالعالم القروي، وتنظيم حملات طبية لهم.

وبشراكة مع مجلس جهة مراكش اسفي، استفادت الرحامنة، عبر جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي يرأسها خالد مصباح، من 32 حافلة للنقل المدرسي، تعزز الأسطول الحالي، ومن المنتظر أن يستفيد منها حوالي 11 ألف تلميذ وتلميذة، بغية الحد من الهدر المدرسي وتحسين ظروف الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وخاصة بالعالم القروي.