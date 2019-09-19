"لاراديل" تلغي مباريات انتقاء مرشحين بالعرائش

هسبريس من العرائش

قررت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش إلغاء مباريات شرعت في انتقاء مرشحيها؛ ويتعلق الأمر بمباريات توظيف عاملين في الترصيص الصحي، وخمسة عمال في الكهرباء.

كما قامت الوكالة بتأجيل مباريات تقني متخصص في المحاسبة، وتقني متخصص في المعلوميات، ومنصب مهندس دولة في المعلوميات، حسب ما أورده موقع التشغيل العمومي صبيحة اليوم.

وعملت بعض الشبيبات الحزبية على إصدار بلاغ محلي تثير فيه شبهات بخصوص هذه التوظيفات، وتدعو إدارة الوكالة إلى تصحيح الوضع، وتنظيم المباراة بمدينة العرائش.

وسبق لناشط محلي أن قال لهسبريس إن "المفاجأة اتضحت عند نشر لائحة المدعوين والمدعوات لاجتياز المباريات في التخصصات المذكورة على موقع "لاراديل"، وموقع التشغيل العمومي، إذ تم اختيار عدد قليل جدا من أبناء الإقليم (حوالي 22 من أصل 143 شخصا)"، مردفا: "وفي تخصص الترصيص الصحي لم يتم اختيار أي فرد من أبناء الإقليم، مع العلم أن الأمر لا يتطلب أكثر من دبلوم التأهيل المهني في مهنة الترصيص مسلم من المعهد العالي للتكوين المهني، والذي يعتبر من أقدم المؤسسات التكوينية في الإقليم".

وأضاف المصدر ذاته أن "الملاحظ من خلال اللوائح المنشورة أن 15 فردا من أصل 18 المدعوين لإجراء المباراة ينحدرون جميعهم من مدينة واحدة، وتبتدئ أرقام بطاقتهم الوطنية بحرفي QB".

بدوره عبر نقابيّ يعمل بالوكالة المذكورة، في تصريح سابق لهسبريس، عن سخطه الشديد، متسائلا حول ما إذا كان معهد التكوين المهني بالعرائش غير قادر على تخريج طلبة يستفيدون من التوظيف في هذه التخصصات.

وأضاف المصدر ذاته: "مخافة نشوب احتجاجات محلية أمام مقر الوكالة الرئيس بمدينة العرائش، قامت إدارتها بنقل مقر إجراء المباريات إلى مدينة القنيطرة، في حين أن مناصب الشغل المتبارى عليها تخص إقليم العرائش".