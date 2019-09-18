سلطات تنغير تهدم "بيوتا عشوائية " فوق جبل ألبان

محمد ايت حساين من تنغير

أقدمت السلطات المحلية بإقليم تنغير، مدعومة بعناصر من القوات العمومية، زوال اليوم الأربعاء، على هدم جميع البيوت العشوائية التي تم تشييدها سابقا من طرف المعتصمين فوق جبل ألبان، بعد إعلانهم رسميا رفع هذا الاعتصام الذي بدأ في 20 غشت من سنة 2011.

وذكر مصدر مسؤول أن عملية هدم هذه البيوت تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بعد إعلان "حركة إيمضر" رفعها الاعتصام، حتى لا يتم استغلالها من بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمنطقة، موضحا أن عملية الهدم جاءت بعد إعلان المعتصمين أنهم لن يتحملوا المسؤولية في ما سيقع في المكان، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن السلطات المحلية قامت بهدم جميع البيوت وأعادت الحالة إلى طبيعتها السابقة، مضيفا أن المنطقة ستخصص لها مشاريع مهمة في وقت قريب، مع حل مجموعة من المشاكل التي كانت معلقة بسبب الاعتصام، ومعتبرا في الوقت ذاته رفع الاعتصام "قرارا حكيما".

حميد أيت صالح، ناشط حقوقي بإقليم تنغير، أكد أن الخطوة التي أقدمت عليها ساكنة إيمضر، والمتمثلة في رفع الاعتصام الذي دام تسع سنوات، "حكيمة ومعقولة لفتح المجال أمام مصالح الدولة للبحث عن حلول لما تعانيه الساكنة"، وفق تعبيره.

وسبق لحركة على درب 96 بإيمضر، إقليم تنغير، أن أعلنت رفع اعتصامها الذي دام تسع سنوات فوق جبل ألبان، وعممت في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الليلة الماضية بلاغا رسميا حول رفعها أطول اعتصام في تاريخ المغرب الحديث.

وأعلنت الحركة أيضا رفعها مسؤوليتها في التفاوض وتمثيلية الملف أمام أي طرف عبر آلية لجنة الحوار ابتداء من تاريخ إصدار البلاغ نفسه.