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كُتّاب وآراء
السلطات تحارب احتلال الملك العام بشوارع كلميم
تواصل السلطات المحلية بمدينة كلميم، شن حملاتها الرامية إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وتجار الرصيف، ومجموعة من المقاهي والأفران والمحلات التجارية والحرفية.
اللجنة المكلفة بهذه العملية التطهيرية جابت مختلف الشوارع الرئيسية بكلميم، أمس، وتمكنت من حجز مجموعة من السلع والمعدات والعربات المجرورة من وسط الطرقات والأرصفة الخاصة بالراجلين.
وتأتي هذه الحملة، حسب مصدر هسبريس، تفاعلا مع المراسلة التي توصل بها ولاة وعمال الأقاليم من طرف وزير الداخلية بخصوص تنظيم دوريات لتحرير الملك العمومي وتوقيع عقوبات في حق المخالفين.
وفي السياق نفسه، أمر وكيل الملك بابتدائية كلميم بإيداع صاحب فرن عصري السجن المحلي لبويزكارن ومتابعته في حالة اعتقال بعد إهانته، قبل يومين، قائد الملحقة الإدارية أثناء عملية تحرير الملك العمومي بشارع المسيرة وسط المدينة.