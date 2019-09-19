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الرئيسية | جهات | السلطات تحارب احتلال الملك العام بشوارع كلميم

السلطات تحارب احتلال الملك العام بشوارع كلميم

السلطات تحارب احتلال الملك العام بشوارع كلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:15

تواصل السلطات المحلية بمدينة كلميم، شن حملاتها الرامية إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وتجار الرصيف، ومجموعة من المقاهي والأفران والمحلات التجارية والحرفية.

اللجنة المكلفة بهذه العملية التطهيرية جابت مختلف الشوارع الرئيسية بكلميم، أمس، وتمكنت من حجز مجموعة من السلع والمعدات والعربات المجرورة من وسط الطرقات والأرصفة الخاصة بالراجلين.

وتأتي هذه الحملة، حسب مصدر هسبريس، تفاعلا مع المراسلة التي توصل بها ولاة وعمال الأقاليم من طرف وزير الداخلية بخصوص تنظيم دوريات لتحرير الملك العمومي وتوقيع عقوبات في حق المخالفين.

وفي السياق نفسه، أمر وكيل الملك بابتدائية كلميم بإيداع صاحب فرن عصري السجن المحلي لبويزكارن ومتابعته في حالة اعتقال بعد إهانته، قبل يومين، قائد الملحقة الإدارية أثناء عملية تحرير الملك العمومي بشارع المسيرة وسط المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - قاطعو الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:30
على المواطنين مقاطعة الفراشة والكرارس والتوقف عن الشراء من عندهم لتحرير الطرطوار والطرق
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2 - علي حسن الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:39
الملك العام مشكل خلقته السلطات المحلية في كل مدينة .ولا زال يعاني من نفس المسؤولين. فهو يعتبر بمثابة دخل ايضافي لهم.ناهيك عن فوضى parking .الا يعتبر الباركين ملك لاصحاب السيارات ؟ الا يدفع كل مالك سيارة ضريبة عن مركبته؟ ومن اين للحراس المنتشرين في كل مكان الحق في فرض قوانينهم ؟ اليست الساطة المحلية مسؤولةعما يجري؟ ام انهم مستفيدون من هذه الفوضى....ان حقنا لن يضيع ابدا امام رب العزة .يا من ياكل لحم اخيه .
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5
3 - ساكن في الجديدة الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:50
كذلك نطالب سلطات الجديدة بالأخص قائد المقاطعة الثامنة ونلتمس من السيد العامل لتحرير الملك العمومي وإيجاد حل بسرعة في تجزئة جميلة أنها في حالة يرثى لها كيف يعقل للمجلس البلدي أن يعطي الرخص وهي مكتضة بالسكان رغم الاعتراض منهم إننا نعاني الويلات من الضجيج والدخان والزيوت التلوث أمراض الجهاز التنفسي أقسم بالله زنقة أسكن فيها يوجد بها أربعة حدادة ومكانكي ونجار وبائع الحديد وباءع الألمنيوم حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
4 - HASSAN الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:15
قبيل متولي هاذ الفوضى فين كانت السلطات. او انها متواطئة اما لمصالح انتخابوية او مادية
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-1
5 - Mohammed الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:16
Les autorités locales de RAS TABOUDA région de sefrou le doivent faire aussi
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