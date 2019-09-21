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كُتّاب وآراء
حقوقيون يطالبون بوضع حد للكلاب في ولد زيدوح
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية رئيسَ الجماعة الترابية دار ولد زيدوح بـ"التدخل العاجل من أجل وضع حد لخطر انتشار الكلاب الضالة بمختلف دواوير الجماعة، وخاصة بالمركز".
وذكر التنظيم الحقوقي أن الكلاب الضالة أصبحت تصول وتجول في شكل قطعان وبأعداد هائلة، مما يعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر نتيجة لهجماتها، دون الحديث عن الأمراض المعدية التي قد تنقلها للساكنة.
وأشار حقوقيو المركز ذاته، من خلال مراسلة إلى رئيس الجماعة الترابية دار ولد زيدوح توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن انتشار الكلاب الضالة وبأعداد كبيرة "يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، إما بإصابتهم بداء السعر أو بافتراسهم".
وأضاف المصدر ذاته أن ذلك "يستوجب القيام باللازم حفاظا على السلامة الصحية والجسدية للمواطنين، وتماشيا مع المسؤولية الملقاة على عاتق الجماعة الترابية، تماشيا مع روح القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، وخصوصا الفصل 100 منه"، وفق نص المراسلة.
وقال أكرام محمد، رئيس الهيئة الحقوقية ذاتها، في اتصال بهسبريس، إن مختلف الأحياء بدار ولد زيدوح تشهد انتشارا واضحا للكلاب الضالة، مضيفا أن "الوضع بات يؤرق المواطنين، خاصة منهم آباء وأولياء تلامذة المؤسسات التعليمية الذين يتخوفون من أن تمتد أنياب الكلاب الضالة إلى فلذات أكبادهم"، بتعبيره.