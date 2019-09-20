توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل الاقاليم الجنوبية وجنوب وجنوب شرق البلاد، مع انتشار سحب غير مستقرة ومحملة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، بالاضافة الى مرور سحب بأقصى جنوب البلاد مع احتمال نزول بعض الزخات المطرية المتفرقة.

وستبقي الأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية،

وسيكون الطقس غائما جزئيا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيظل مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية وكذلك بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب الغربي بالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية ، فيما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشمال بالسواحل الاطلسية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 30 درجة بالجنوب الشرقي و بالأقاليم الجنوبية للمملكة، و ستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الارجاء الاخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 36 و 42 درجة بالجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية، وما بين 29 و 35 درجة بباقي المناطق الاخرى للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وكاب سيم ، وقليل الهيجان ما بين بوجدور و الكويرة وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق الاخرى.