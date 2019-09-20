مشاريع اجتماعية وتنموية ترى النور في إقليم تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، بمدينة تنغير، على تدشين داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، تم بناؤها بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ13 مليون درهم، بطاقة استيعابية بلغت 120 سريرا.

وسيمكن هذا المرفق الاجتماعي الجديد من مواكبة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمعهد ذاته، من أجل ضمان استمرارهم في التحصيل الدراسي في أحسن الظروف. كما ستساهم الداخلية في تشجيع الطلبة على التمدرس، خصوصا الفتيات القرويات، من خلال تحسين ظروف الإيواء والاستقبال.

وبالجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، أشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال تحسين مستوى الخدمات على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير والرشيدية، على طول 15.6 كلم. وخصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدر بـ56 مليون درهم.

محمد حكمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، أوضح أن هذا المشروع الذي تم إعطاء انطلاقته اليوم يضم تعديلات على مستوى المقطع الأفقي والمقطع الطولي للطريق، وتوسيعها، بحيث يتم المرور من 6 أمتار إلى ثمانية أمتار، وحذف نقط الانقطاع المتواجدة على هذا المقطع، مضيفا أن المشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالإقليم.

وبالجماعة الترابية أمصيصي، أشرف المسؤول الإقليمي ذاته على تدشين داخلية بالثانوية التأهيلية ابن خلدون، تم بناؤها بغلاف مالي يناهز سبعة ملايين درهم؛ كما تم تسليم سيارة للنقل المدرسي، تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعية تربوية من أجل المساهمة في محاربة الهدر المدرسي.

وحضر في تدشين هذه المشاريع، إلى جانب عامل الإقليم، كل من رئيس المجلس العلمي، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، وبرلمانيين.