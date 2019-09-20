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كُتّاب وآراء
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نشرة خاصة: زخات مطرية رعدية قوية بأقاليم المملكة
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:20
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة إلى الساعة الرابعة صباحا من يوم غد السبت، بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية ، التي ستكون مصحوبة ببرد ورياح عاصفية، ستهم أقاليم وعمالات ميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - سعيد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:47
اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه ونعوذ بك اللهم من شرها ومن شر ما أرسلت إليه .
3 - الفيلالي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:48
اللهم انا لا نسالك رد القدر ولكن نسالك اللطف فيه
4 - imad الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:49
مطرنا بفضل الله و رحمته.
اللهم لا تجعلنا من القانطين.
....
اللهم لا تجعلنا من القانطين.
....
5 - مغربية الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:50
اللهم الطف بعبادك واجعلها يارب أمطار خير وبركة
6 - الصحراوي إبن تافيبلالت الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:01
اللهم إجعل هذه الأمطار خير لللأرض والعباد وبالرحمة منك يارب ..
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