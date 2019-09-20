نشرة خاصة: زخات مطرية رعدية قوية بأقاليم المملكة

هسبريس - و.م .ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة إلى الساعة الرابعة صباحا من يوم غد السبت، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية ، التي ستكون مصحوبة ببرد ورياح عاصفية، ستهم أقاليم وعمالات ميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة.