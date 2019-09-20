24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سكان ينادون بتشغيل محطة للطاكسيات في شفشاون
- "سوطا" تراهن على تطوير زراعة الشمندر السكري
- مغاربة وأسلحة التشرميل
- تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا عن العمل بتنزيت
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي
"اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)
- أمزازي يسعى إلى تعميم مؤسسات التعليم الخصوصي بالعالم القروي - (115)
- هل يصلح "رجال الأعمال" ما أفسدته "النخب السّياسية" في الحكومة؟ - (100)
- "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا - (53)
- حشود جزائرية تتحدى الحواجز وتصيح "الشعب يريد إسقاط صالح" - (52)
- "هواوي" تتجاوز العقوبات وتطبيقات "غوغل" بأحدث الهواتف الذكية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سوطا" تراهن على تطوير زراعة الشمندر السكري
قامت شركة "سوطا" بأولاد عياد بمجموعة من الاستثمارات من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعالجة الشمندر السكري، والتي ستمكن من الرفع من المساحة المزروعة من الشمندر السكري ومن مدخول المزارعين والرفع من أيام العمل وخلق فرص شغل قارة وموسمية وخلق نشاط تجاري واقتصادي إضافي بالمنطقة.
ومن أهم المشاريع المبرمجة، حسب بيان توصلت به هسبريس، مشروع الرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية؛ وهو "مشروع طموح صادقت عليه اللجنة الجهوية للاستثمار برئاسة والي جهة بني ملال خنيفرة وبحضور السلطات المنتخبة، يوم 05/07/2018. كما جرى إدراج هذا المشروع ضمن اتفاقية الاستثمار بين شركة سوطا وبين الحكومة المغربية بتاريخ 29/11/2018، حيث يعتبر من بين المشاريع الصديقة للبيئة المطابقة للمعايير المعمول بها أوروبيا كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا على سبيل المثال".
وتقام هذه المشاريع، يضيف البيان ذاته، على رسوم عقارية عدد 18040/68 و40026/10 و40023/10، وهي في ملكية الشركة ٪100 دون تطاول على أملاك الجماعة أو أملاك الخواص.
وتأتي هذه الاستثمارات استجابة للطلب المتزايد على زراعة الشمندر السكري، يقول البيان، وتماشيا مع التزامات الشركة مع الدولة واللجنة الجهوية التقنية للسكر بتادلة، وتندرج في إطار الجهود التي توليها شركة كوسومار منذ أن تولت تدبير قطاع إنتاج السكر بجهة بني ملال خنيفرة، والتي تسعى جاهدة إلى تحسين إنتاجية هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع اتفاقية الإطار المبرمة مع الدولة المغربية.
يذكر أن الشركة أشارت إلى أن البيان جاء ليوضح للرأي العام المحلي حقيقة هذا المشروع "دون مغالطات أو استعمال صور ومعطيات قديمة ومجانبة للحقيقة ومغرضة، أو تجاوزات من شأنها أن تلحق أدنى ضرر بالساكنة أو البيئة، وللتأكيد على أنها كانت دائما وما زالت منفتحة على مكونات المجتمع المدني لاستقبالهم وتعريفهم على مشاريعها وأنشطتها الفلاحية والصناعية بكل شفافية".