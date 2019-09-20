"بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية

هسبريس من الرباط

قرر المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالناظور إحالة ملف علال فارس (يسار الصورة)، نائب رئيس جماعة الناظور، على لجنة الشفافية والنزاهة للحزب، مع تعليق تزكيته للمسؤولية الانتدابية.

قرار الحزب هذا الذي توصلت به هسبريس، جاء على خلفية الاستفسار الموجه من طرف عامل إقليم الناظور إلى عضو المجلس الجماعي.

وقد سبق لعامل الناظور أن وجه إلى سليمان حوليش (يمين الصورة)، رئيس جماعة الناظور، ونائبيه علال فارس والحسين أوحلي، استفسارا يتعلق بشواهد إدارية سلمت سنتي 2017 و2018 حين كانت الوكالة الحضرية للناظور بدون مدير، ومخالفات تعميرية أخرى.

وقد قدم رئيس بلدية الناظور ونوابه أجوبة إلى عامل الإقليم عن جميع الاستفسارات، وينتظر الرأي العام بالمدينة القرار الذي سيتخذ في حقهم.