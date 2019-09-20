24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا‬ عن العمل بتنزيت (5.00)

  2. الوكيل العام للملك يضبط "شطط" متابعة الصحافيين (5.00)

  3. مركز الاستثمار يوافق على 63 مشروعا ببني ملال (5.00)

  4. صوت الهجرة.. (5.00)

  5. هكذا استخدم "عرب إسرائيل" أصواتا انتخابية لتقويض نفوذ نتنياهو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية

"بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية

"بيجيدي الناظور" يحيل مستشارا على لجنة الشفافية
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 16:55

قرر المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالناظور إحالة ملف علال فارس (يسار الصورة)، نائب رئيس جماعة الناظور، على لجنة الشفافية والنزاهة للحزب، مع تعليق تزكيته للمسؤولية الانتدابية.

قرار الحزب هذا الذي توصلت به هسبريس، جاء على خلفية الاستفسار الموجه من طرف عامل إقليم الناظور إلى عضو المجلس الجماعي.

وقد سبق لعامل الناظور أن وجه إلى سليمان حوليش (يمين الصورة)، رئيس جماعة الناظور، ونائبيه علال فارس والحسين أوحلي، استفسارا يتعلق بشواهد إدارية سلمت سنتي 2017 و2018 حين كانت الوكالة الحضرية للناظور بدون مدير، ومخالفات تعميرية أخرى.

وقد قدم رئيس بلدية الناظور ونوابه أجوبة إلى عامل الإقليم عن جميع الاستفسارات، وينتظر الرأي العام بالمدينة القرار الذي سيتخذ في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.