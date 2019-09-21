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كُتّاب وآراء
الإضراب في "خيريّة البرنوصي" يستنفر السلطة .. التشغيل قبل التغذيّة
تدخلت السلطات بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بغية وضع حد للأزمة التي تعرفها خيرية سيدي البرنوصي، على إثر الإضراب الذي دخل فيه أُطر ومستخدمو هذه المؤسسة منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأوفدت عمالة البرنوصي مسؤولين لبحث هذه الأزمة والخروج بحلول تنهي الاعتصام الذي دخل فيه الأطر والمستخدمون، والذي من شأنه التأثير على النزلاء الذين يقدر عددهم بـ 260 فردا.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن السلطات قد عينت متصرفا قضائيا، عقب إقدام أعضاء الجمعية التي كانت تسير هذا المرفق على الاستقالة، ما أدى إلى تجميد صرف الميزانية التي تقدمها المؤسسات والمحسنون إلى حين حل هذا المشكل القانوني.
كما تقرر، بحسب مصادر من السلطات المحلية، عودة الأطر والمستخدمين إلى عملهم، على أن يتوصلوا بمستحقاتهم الشهرية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما سيعود التدبير إلى المتصرف القضائي.
وبمجرد ما انتشر وسط مواقع التواصل الاجتماعي خبر "الجوع في الخيرية"، وعدم حصول النزلاء على أكل خلال هذه الأيام، توافد اليوم عدد من النشطاء والهيئات الجمعوية، حاملين معهم مساعدات مختلفة لهذه الفئة.
وعاينت هسبريس إقدام عدد من الجمعيات المدنية على جلب المؤونة والسلع عبر سيارات أعضائها الخاصة إلى المؤسسة الخيرية، غير أنهم تفاجؤوا حين ولوجهم إلى مكان التخزين بوجود المؤونة به.
وقالت إيمان أوشن، نائبة رئيس جمعية التوحد بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم بمجرد ما توصلوا بخبر عدم توفر هذه المؤسسة ونزلائها على المواد الغذائية، "أجرينا نحن مجموعة من الفاعلين اتصالات من أجل مساعدة هؤلاء على تجاوز هذه الأزمة"، مضيفة: "ارتأينا كفاعلين مد المساعدة لهم وجلب المؤونة ولو بالقليل، وذلك كعمل خيري نعمل به في سبيل الله".
من جهتها، رئيسة جمعية مجموعة أحباب الخير بالدار البيضاء، فاطمة الخريم، أكدت أن جمعيتها حضرت تلبية لنداء هؤلاء النزلاء، وزادت: "وجدنا مكان التخزين ممتلئا بالمواد، وهناك مواطنون وفاعلون مازالوا يجلبون المساعدات". لكن المشكل، بحسبها، "ليس في غياب الأكل بل في كونهم يبحثون عن التشغيل".
وأضافت المتحدثة نفسها في تصريح لهسبريس: "الخير موجود. ونداؤنا أن هؤلاء لا يبحثون عن الأكل بل الإدماج، ومن يحتاج المساعدات الغذائية فهم أولئك المتواجدون بمركز تيط مليل".
ويطالب النزلاء بضرورة وضع خطة عمل مندمجة لإدماج النزلاء الكبار، وذلك باشراك كل الفاعلين، وعلى رأسهم وزارة الاسرة والتضامن، وكذا التدخل العاجل لدى جناح الفئات الصغرى من أجل وقف الهدر المدرسي، وتوفير المتابعة النفسية والمساعدة الاجتماعية للمستفيدين.
وخاض أطر ومستخدمو خيرية سيدي البرنوصي إضرابا عن العمل واعتصاما أمام مقر المؤسسة منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بالنظر إلى ما أسموه إغلاق الأبواب في وجههم وانعدام شروط العمل، إلى جانب توقف صرف أجورهم منذ مدة.
ويطالب أُطر ومستخدمو هذه المؤسسة الجهات الوصية بالتدخل لإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه، خصوصا وأن الجمعية التي كانت مشرفة على هذا المرفق استقال أعضاؤها، وبالتالي لَم يعد بإمكان المستخدمين التوصل بمستحقاتهم الشهرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هل كل المؤسسات تنتعيش على حساب المحسنين؟
اين أموال الدولة؟ واين تصرف؟ لا ميدان واحد راض عن هذه الحالات فالكل يشكي ويبكي ولا ندري اين نحن ؟
هل بالغابة ام ببلد ؟ الأمن يبكي والعدل يبكي والتعليم يبكي والحقوق تبكي والشعب بهاجر الى حيث لا يدري وأموال المغرب تصرف بافريقيا والأوربيين يلهفون ما تبقى فهل يعقل ان نكون دوي بلد ولنا من يغير عليه وعلينا ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية لالمتشردين و الفقراء و المعوزين