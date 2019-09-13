عرض مسروقات في سوق يورّط شابًّا في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة أشياء متحصلة من السرقة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن إيقاف المشتبه فيه جرى على مستوى سوق شعبي بسطات؛ وهو بصدد عرض مجموعة من الأغراض المستعملة للبيع، قبل أن يكشف البحث الذي خضع له الموقوف كونها متحصلة من سرقة اقترفها الشاب المعني من داخل أحد المنازل، شكّلت موضوع شكاية سابقة جرى تحصيلها من قبل مصالح الأمن بتاريخ 13/09/2019.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز مجموعة من الأحذية الرياضية وأجهزة إلكترونية وإكسسوارات من المعدن الأصفر والأبيض، فضلا عن مجموعة من الملابس والأغطية.

وبعد إشعارها بمستجدات الملف، أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات، في انتظار عرض المشتبه فيه أمام العدالة قصد الحسم في المنسوب إليه واتخاذ الجزاءات القانونية في حقّه.