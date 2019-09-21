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كُتّاب وآراء
كلية الآداب بمراكش تحتفي باندماج "الطالب الجديد"
أسدل الستار، الجمعة، عن فعاليات أسبوع إدماج الطالب، الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عياض، تحت شعار "الجامعة تكوين وإبداع من أجل اندماج مهني واجتماعي واعد".
وبصمت هذه الكلية على دورة أسبوع، تخللته عدة فقرات استهدفت الانفتاح على الطالب الجديد، حتى يستطيع الاندماج في محيطه الجامعي؛ كعرض تعريفي لمصلحة الخزانة، وآخر يعرف بموقع الكلية، وكيف تستثمر مواردك الشخصية والجامعية من أجل التفوق والتميز، وعرض حول التغطية الصحية، وصحة الطالب الجامعي بين الوقاية والعلاج.
عبد الرحيم بن علي قال، بهذه المناسبة، في تصريح لهسبريس: "نظمنا هذا الأسبوع للاحتفال بانضمام مجموعة من الطالبات والطلبة، من أبناء وطننا الحبيب إلى هذه الكلية العريقة"، مضيفا: "نحن على أهبة الاستعداد لاستكمال تكوينهم العلمي والمعرفي للحصول على شهادة تؤهلهم للانخراط في تحمل المسؤولية وخدمة هذا الوطن العزيز".
وزاد: "إن هذا الدخول الجامعي يأتي في سياق تفعيل الرؤية الإستراتيجية 2016- 2030؛ وهو ما ساعد على تنزيل مجموعة من الأوراش المفتوحة، وما يترتب عليها من تغييرات فيما يخص روافد الجامعة المغربية".
وأورد العميد: "هذا الأسبوع رسالة للطالب باعتباره محور الاهتمام، وفرصة لاكتشاف مرافق الكلية والخدمات المتنوعة التي تقدمها المرافق والمصالح المختلفة، وتذكيرهم بأن مرحلة الدراسة الثانوية قد انتهت وأنهم أمام مرحلة جديدة سيتحمل فيها الطالب كافة المسؤوليات، وعليه خوض هذه التجربة بنجاح من أجل تحقيق الهدف السامي، وهو أن يصبح مواطنا فاعلا ومسؤولا".