24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا‬ عن العمل بتنزيت (5.00)

  2. "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)

  3. عرض مسروقات في سوق يورّط شابًّا في سطات (5.00)

  4. مركز الاستثمار يوافق على 63 مشروعا ببني ملال (5.00)

  5. صوت الهجرة.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | استئصال ورم سرطاني بالحنجرة بمستشفى طنجة‬

استئصال ورم سرطاني بالحنجرة بمستشفى طنجة‬

استئصال ورم سرطاني بالحنجرة بمستشفى طنجة‬
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 22:28

أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، يشتغل بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة، في إجراء عملية جراحية دقيقة تتمثل في استئصال الحنجرة، تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الجهة.

وقالت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن التدخل الجراحي الناجح استفاد منه مريض يبلغ حوالي 53 سنة، ووقف وراءه فريق طبي مكون من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع الخاص وأطباء وممرضين متخصصين، مشيرة إلى أن المريض كان يعاني من اضطرابات وعسر في التنفس بسبب ورم سرطاني على مستوى الحنجرة.

وأضاف المصدر ذاته أن المريض استفاد من سلسلة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالأشعة على مستوى الحلق وأخذ عينة من الأنسجة للمريض، أكدت نتائجها ضرورة إخضاع المعني بالأمر لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في سرطان الجلد الحنجري.

وأكدت المديرية ذاتها أن العملية الجراحية كللت بالنجاح وجرى خلالها استئصال الحنجرة بشكل كلي، وتشريح العقدة الليمفاوية الثنائية، مبرزة أن التدخل الجراحي "استغرق حوالي خمس ساعات ومرت في ظروف جيدة".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المريض يتمتع حاليا بصحة جيدة بفصل خبرة الفريق الطبي والتمريضي، إلى جانب توفر الإمكانات اللوجيستيكية والأجهزة الطبية وتضافر جهود جميع المتدخلين على مستوى المديرية الجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة والمندوبية الإقليمية للصحة بالمدينة ذاتها وتنسيق مع إدارة مستشفى القرطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.