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كُتّاب وآراء
استئصال ورم سرطاني بالحنجرة بمستشفى طنجة
أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، يشتغل بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة، في إجراء عملية جراحية دقيقة تتمثل في استئصال الحنجرة، تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الجهة.
وقالت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن التدخل الجراحي الناجح استفاد منه مريض يبلغ حوالي 53 سنة، ووقف وراءه فريق طبي مكون من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع الخاص وأطباء وممرضين متخصصين، مشيرة إلى أن المريض كان يعاني من اضطرابات وعسر في التنفس بسبب ورم سرطاني على مستوى الحنجرة.
وأضاف المصدر ذاته أن المريض استفاد من سلسلة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالأشعة على مستوى الحلق وأخذ عينة من الأنسجة للمريض، أكدت نتائجها ضرورة إخضاع المعني بالأمر لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في سرطان الجلد الحنجري.
وأكدت المديرية ذاتها أن العملية الجراحية كللت بالنجاح وجرى خلالها استئصال الحنجرة بشكل كلي، وتشريح العقدة الليمفاوية الثنائية، مبرزة أن التدخل الجراحي "استغرق حوالي خمس ساعات ومرت في ظروف جيدة".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن المريض يتمتع حاليا بصحة جيدة بفصل خبرة الفريق الطبي والتمريضي، إلى جانب توفر الإمكانات اللوجيستيكية والأجهزة الطبية وتضافر جهود جميع المتدخلين على مستوى المديرية الجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة والمندوبية الإقليمية للصحة بالمدينة ذاتها وتنسيق مع إدارة مستشفى القرطبي.