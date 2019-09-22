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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح والليل.
وستكون السماء غائمة جزئيا فوق منطقة طنجة واللوكوس مع احتمال نزول قطرات مطرية محليا.
عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي السواحل الشمالية وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال فوق السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية ومن الشمال أو الغرب بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسوس وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.