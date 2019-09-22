السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان

رشيد الكويرتي من فاس

أقدمت السلطات المحلية ببلدية ويسلان، مساء أمس السبت، على منع توزيع إعانات لأغراض خيرية على معوزين تجمهروا بباب مستودع كانت تخزن بداخله كميات كبيرة من الدقيق والقهوة والشاي مخصصة لهذا الغرض.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن باشا بلدية ويسلان وقائد مقاطعة الياسمين انتقلا إلى المستودع المذكور الكائن بشارع علال بن عبد الله بحي الازدهار، وقاما بوقف مواصلة عملية تسليم هذه الإعانات إلى المستفيدين منها، ومعظمهم من النساء.

وتم تنفيذ عملية المنع بحضور عناصر أمن مفوضية الشرطة بويسلان، التي قامت بالحجز على سيارة خفيفة كانت تستعمل في توصيل المساعدات المذكورة إلى أصحابها بمحلات سكناهم بمختلف أحياء بلدية ويسلان الكائنة ضواحي مدينة مكناس.

مصادر هسبريس أوردت أن السلطات المعنية استندت في منع توزيع هذه الإعانات إلى عدم حصول الجهة المشرفة على هذه العملية، سواء بصفة شخصية أو في إطار تنظيم جمعوي، على ترخيص لذلك.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الإعانات العينية المذكورة تم تحويلها، في وقت سابق، من طرف إحدى المنظمات الخيرية التركية لإحدى الجهات بمدينة مكناس، وذلك قصد توزيعها بمناسبة عيد الأضحى الأخير على الفئات الهشة ببلدية ويسلان، لكن أحداث تدافع وفوضى طالت هذه العملية تسببت في عدم نجاحها، وأبقت على كمية مهمة من هذه الإعانات مخزنة داخل المستودع المذكور.

وعلمت هسبريس أن السلطات المحلية بويسلان استمعت إلى المشرف على توزيع هذه الإعانات وأنجزت محضرا في الموضوع، وذلك قبل إخلاء سبيله والإفراج عن السيارة التي تم حجزها خلال عملية التدخل.