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كُتّاب وآراء
ضبط مواد فاسدة داخل معمل للنقانق قرب فاس
تمكنت عناصر الدرك الملكي ببنسودة، ليلة أمس السبت، من ضبط حوالي 200 كيلوغرام من أمعاء المواشي (مصارين) الفاسدة كانت معدة لتصنيع النقانق الموجهة للاستهلاك البشري، وذلك بعد مداهمتها لمعمل سري مهيأ لهذا الغرض بمركز جماعة عين الشقف ضواحي مدينة فاس.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي التي نفذت هذه العملية من توقيف شخصين، في عقدهما الرابع، يشتبه في تورطهما في هذه القضية، حيث تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، لأجل البحث.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد تم ضبط هذه الكمية من "المصارين" الفاسدة على خلفية إخطار توصل به مركز الدرك الملكي ببنسودة، التابع لسرية مولاي يعقوب، يفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل بناية كائنة بمركز عين الشقف، تبين بعد مداهمتها أنها تحتضن معملا سريا لإعداد النقانق الموجة للاستهلاك البشري.
وأوردت المصادر ذاتها أن المعمل المذكور عبارة عن فضاء تنعدم فيه أدنى شروط السلامة الصحية، مبرزة أن مصادر الضابطة القضائية للدرك الملكي، بتنسيق مع مصالح حفظ الصحة، بصدد التأكد من مصدر "المصارين" المحجوزة.