هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تشكل سحب منخفضة ستكون مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق قرب السواحل، مع مرور سحب عابرة من الأجواء العليا بالشمال وشرق المملكة وصافية في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل ما بين الرباط والصويرة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 35 و42 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 إلى 34 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سيم وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان والداخلة.