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كُتّاب وآراء
مديرية التربية بزاكورة توضح بخصوص تخريب فرعية
بعد تداول صفحات "فايسبوكية" صور مدرسة بإقليم زاكورة، تبين مراحيضها وساحاتها مع تعليق يستنكر وضعيتها؛ خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة عن صمتها، مصدرة بلاغا لتقديم التوضيحات والبيانات في هذا الشأن.
ووفق البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه فإن الأمر "يتعلق بفرعية الزعلو، مجموعة مدارس تنومريت، الواقعة بجماعة أيت أولال قيادة النقوب إقليم زاكورة، وبها 59 تلميذة وتلميذا بـ5 مستويات دراسية".
وزاد البيان أن الفرعية المذكورة "عرفت تأهيلا جزئيا لمرافقها والحجرة الدراسية المتواجدة بها، إلا أنها تعرضت للتخريب إبان العطلة الصيفية؛ وللأسف عرفت 05 مؤسسات أخرى الوضعية نفسها، وتمت مراسلة السيد وكيل الملك بشأنها".
وأردفت الوثيقة عينها بأن المديرية الإقليمية بزاكورة "باشرت مرتين صفقة لإضافة حجرة دراسية أخرى بفرعية الزعلو، لكنها مع الأسف بتاريخ 12-11-2018 لم تكن مثمرة، نظرا إلى بعد المنطقة ومسالكها الوعرة، فتمت إعادتها بتاريخ 14-12-2018"، وزادت: "صدر الأمر بتنفيذ الأشغال بتاريخ 24-06-2019، ويظهر الفيديو نفسه عمليات ورش البناء التي كانت قائمة إبان العطلة الصيفية".
تجدر الإشارة، وفق البيان نفسه، إلى أن "الورش توقف أثناء شهر غشت نظرا إلى الحرارة المفرطة وتزامنه مع عيد الأضحى، واستؤنف العمل به قبل بداية شتنبر 2019، وسيتم تسليم الحجرات خلال شهر أكتوبر 2019".
وختمت المديرية بلاغها بالقول إنها "لا يسعها إلا أن تشير إلى أنه مهما تم القيام به من بنية تحتية بالإقليم، والمجهودات المبذولة في القطاع، لا يمكنها أن تستمر إلا إذا قام الجميع بمسؤوليته تجاه المدرسة المغربية، التي يجب احتضانها من طرف العاملين بها وكذا التلميذات والتلاميذ والأسر والدواوير المجاورة، حفاظا على سلامتها وسلامة بنياتها ومرافقها".