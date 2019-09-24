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هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وداخل سوس وبالأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا عموما مع سماء قليلة السحب فوق كل أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 36 و42 درجة بالجنوب الشرقي وداخل سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 30 و36 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة ومولاي بوسلهام، وهائجا بباقي السواحل.

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