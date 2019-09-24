مطالب اجتماعية تُخرج دواوير للاحتجاج بتونفيت

ياسين أوشن

خرجت ثلاثة دواوير تابعة للجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، الاثنين، في مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر الجماعة، احتجاجا على التهميش الذي طالها.

المحتجون الذين يتحدرون من دواوير أيت الحساين وأردوز وإمتشيمن، صدحت حناجرهم، على طول مسار المسيرة التي جابت الشارع الرئيس لتونفيت، بشعارات تدعو إلى إنصافهم، حاملين ثلاث لافتات تتضمن مطالبهم، إلى جانب الأعلام الوطنية.

اللافتة الأولى تقول: "الجماعة الترابية لتونفيت تتوفر على 117 مليونا وساكنة دواوير أردوز أيت الحساين إمتشيمن تم تهميشها من شبكتي الماء الصالح للشرب والإنارة"؛ في حين تضمنت اللافتة الثانية عبارة: "نطالب بتوظيف النقل المدرسي كتدبير البرنامج الوطني للحد من الهدر المدرسي، ويمنع البناء على سكان البادية، رغم عدم الخضوع للقانون 90-25، وعدم تسليم شواهد إدارية لغاية الربط بشبكة الإنارة".

أما اللافتة الثالثة، فكُتب عليها: "نطالب بشدة بالترخيص بإعادة خفر الآبار القديمة وتوسيع شبكة الريزو وشبكة الإنارة العمومية بهذه المناطق النائية، وفك العزلة عن الدواوير، عن طريق إحداث طرق وممرات".

وقال أوسالم سعيد، ممثل ساكنة أيت الحساين، إن "من بين الأسباب الأخرى التي أججت غضب الساكنة المحتجة، عدم إنجاز المشروع الملكي أثناء زيارته لتونفيت سنة 2008، إذ منح الملك للساكنة جرارين مع الآليات المرافقة لهما، علاوة على إعطائه ما يزيد عن 140 ألف شتلة لغرسها، إلى جانب مبرد يحفظ المنتوج من الضياع، غير أن كل هذا لم يعد بالنفع على الساكنة".

وتابع أوسالم، في تصريح لهسبريس، أن "جماعة تونفيت تتوفر على 117 مليونا مخصصة لتزويد الساكنة المحتجة بالماء الصالح للشرب، غير أننا لم نستفد منها شيئا، ورئيس جماعة تونفيت يزعم أنه راسل عامل إقليم ميدلت لإخباره باستعداده لصرف هذا المبلغ للغاية التي رُصد لها، وإخطاره بعدم وجود المصلحة التقنية بالجماعة، لكنه قال إنه لم يرد على مراسلته بعد".

من جانبه، قال موحى شكيري، رئيس الجماعة الترابية تونفيت، في تصريح موجز لهسبريس حول الموضوع: "لا يوجد شيء. نحن نشتغل. إن اشتكى أحد من شيء ما فأنا لا أدري".

ولما أطلعته هسبريس على طبيعة المطالب التي ينادي المحتجون بتحقيقها، قال إن "مشكل المياه لا يقتصر على أيت الحساين، بل هناك أيضا أردوز وتونفيت". وأضاف: "لقد أعددنا اللائحة وقدمناها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ليتدارسها".

وبخصوص مشكل انعدام الماء بأيت الحساين منذ سنوات، رد شكيري قائلا إن "الساكنة هي من اعترضت على المشروع منذ سنوات لعدم اتفاقها مع مالك الأرض بسبب الشّاطو، والآن المشكل لم يعد قائما، والتمويل متاح، ننتظر فقط أن تباشر المصالح التقنية عملها".