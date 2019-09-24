"العودة الفارغة" تغضب سائقي طاكسيات في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

دخل عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول ذات الانطلاقة من مشرع بن عبّو نواحي مدينة سطات، الاثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة عاصمة الشاوية، من خلال التوقف عن العمل وركن سياراتهم على مستوى شارع الحسن الثاني، لمطالبة الجهات المعنية بتلبية ما اعتبروه حقوقا مشروعة، وتتمثل في السماح لهم بنقل الركاب من مدينة سطات عوض "العودة الفارغة".

خالد المحفوظي، أحد سائقي سيارات الأجرة المشاركين في الاعتصام، قال، في تصريح لهسبريس، إن سائقي سيارات الأجرة المحتجين يشتغلون في الخط ذي الانطلاقة من مركز مشرع بن عبّو أولاد بوزيري إقليم سطات، للمطالبة بتخصيص محطة الانطلاقة من سطات اتجاه المشرع أيضا، وعدم منعهم من نقل الركاب من مدينة سطات، مع تفعيل قرار حمل الركاب إيابا بخصوص سيارات الأجرة الوافدة على الإقليم.

وأضاف المحفوظي أن العودة الفارغة لسيارة الأجرة ينبغي أن تطبّق كذلك على الطاكسيات العابرة لمشرع بن عبّو، كما هو الشأن الذي يشملهم عند عودتهم من سطات أو الدار البيضاء، مشيرا إلى أن ضبط كل سائق يقوم بنقل الركاب أثناء عودته يعرّضه لغرامة ممنوع الوقوف التي تقارب 150 درهما.

وشدّد المتحدّث على السماح لأصحاب سيارات الأجرة المحتجين بحمل الركاب انطلاقا من مدينة سطات وعدم عودة سياراتهم فارغة، وأوضح أن هذا القرار أثر على مداخيلهم اليومية، ملوّحا بتنظيم مسيرة بالسيارات نحو مدينة الرباط في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.