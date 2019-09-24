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كُتّاب وآراء
الدكالي يُعفي المندوب الإقليمي للصحة في خنيفرة
أعفى أناس الدكالي، وزير الصحة، الاثنين، بوزيان حسن، المندوب الإقليمي لقطاع الصحة بإقليم خنيفرة، لأسباب غير معلومة.
ووفق مصدر هسبريس، فمن المرجح أن يكون هذا القرار مرتبطا بـ"اختلالات" يعرفها قطاع الصحة بالإقليم.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قام بها الدكالي إلى خنيفرة، السبت المنصرم، تزامنت مع احتجاجات الساكنة تنديدا بوضعية قطاع الصحة، وعرفت تدخل القوات الأمنية لتفريق المسيرة التي كانت متجهة نحو مقر عمالة خنيفرة.
كما أن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بخنيفرة أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا استنكاريا، تسائل فيه وزير الصحة عن الوعود التي قدّمها للساكنة في زيارة سابقة يناير الماضي، والمتمثلة في تحسين أوضاع القطاع بالإقليم.
وترأس أناس الدكالي، السبت المنصرم، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي لخنيفرة، واتفاقية شراكة تتعلق بتدبير القوافل الطبية بالإقليم نفسه لسنتي 2019 و2020.
ويشمل هذا المشروع بناء مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وتعويض الوحدات الطبية المتبقية بالموقع، مع توفير وحدات سكنية للمسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة، إضافة إلى خلق قطب حضري على مستوى موقع المستشفى القديم يضم ساحة عمومية وفضاءات خضراء.