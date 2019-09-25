24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)

  2. مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)

  3. الجامعي: الملك والأحزاب (5.00)

  4. أزمة "البام" .. بنشماش يطلق "الفرصة الأخيرة" (5.00)

  5. الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 06:11

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس إضافة إلى الأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة القوة، كما ستهب من القطاع الشمالي على العموم بمجموع ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 37 و42 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 33 و39 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وسيدي إفني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.