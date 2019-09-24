24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- الأكاديمي الودغيري يسائل "القاموسيّة العربية الحديثة" في كتاب جديد
- حافلات جامعية تتحول إلى "صهاريج مياه" في تعز
- شباب ينشرون "كتابا أبيَض" لإصلاح أحوال العاصمة الاقتصادية
- من شجرة إلى مقعد دون الحاجة لنجار .. زوجان بريطانيان يزرعان الأثاث
مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)
نقاش الحريات الفردية يتصدر تعديلات القانون الجنائي في البرلمان (5.00)
مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات البيضاء تخلي "طريق مديونة" من "الفراشة"
تحوّلت جنبات شارع محمد السادس (طريق مديونة) بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، إلى فوضى وازدحام، على إثر تدخل السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية لتحرير الملك العمومي.
وشهدت جنبات الشارع الرئيسي، المعروف بالفوضى والازدحام بالنظر إلى احتلاله من طرف أصحاب "الفراشة"، غليانا كبيرا، عندما أقدمت السلطات المحلية مرفوقة بعناصر القوات العمومي على إنهاء هذا "الاحتلال".
وعرفت أزقة درب السلطان، التي تكون ممتلئة عن آخرها في هذا الوقت، حالة من الكر والفر؛ فقد سارع العديد من الباعة إلى حمل سلعهم والفرار بها، خوفا من حجزها من لدن السلطات المحلية.
وأقدمت السلطات، بناء على تعليمات من عمالة الفداء مرس السلطان وولاية جهة الدار البيضاء سطات، على حجز كميات كبيرة من السلع الخاصة بهؤلاء "الفراشة". كما عملت على إغلاق العديد من المحلات التي كان أصحابها يحتلون الرصيف.
ووجهت السلطات المحلية بدرب السلطان إنذارا إلى أصحاب المحلات التجارية بالعمل على حجز كل السلع في حالة عودة احتلالهم الأزقة، بوضعهم طاولات وعرقلتهم السير بها وإغلاق الطريق في وجه المارة، مهددة بعقوبات صارمة في حقهم.
وفِي الوقت الذي اعتبر عدد من الباعة في درب السلطان هذه الخطوة تضييقا عليهم، خصوصا أنهم ألفوا العيش في هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استحسانهم لهذه العملية، مطالبين باستمرارها لا أن تكون موسمية.
وأكد عدد من المواطنين أن من شأن هذه الحملة، الخاصة بتحرير الملك العمومي، في حالة استمرارها ومواظبة السلطات عليها وعدم جعلها مناسبة لالتقاط الصور من طرف عناصرها أن تعيد الحياة إلى هذه المنطقة التي تعرف صعوبة في حركة السير والجولان.
وبالرغم من أن السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات تشن بين الفينة والأخرى حملات في بعض المقاطعات، فإن الظاهرة مستمرة؛ وهو ما يلزم تدخلا من طرف مختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي، واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة والفراشة؛ وهو ما جعل مختلف عمالات الدار البيضاء تعرف حركيّة في هذا الجانب، إلا أن سكان العاصمة الاقتصادية يطالبون السلطات الولائية بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، والذين يساهمون بعرقلة حركة السير إلى جانب تحويل بعض الأحياء إلى مزبلة كبيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
Ça sera une compagne comme d’autres qui n’ont rien donné car le mal s’est propagé et des occupations deviennent des acquis vu le laisser aller depuis des décennies !!
Encouragées par les symboles de la corruption politique et autoritaire