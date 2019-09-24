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سلطات البيضاء تخلي "طريق مديونة" من "الفراشة"

سلطات البيضاء تخلي "طريق مديونة" من "الفراشة"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:05

تحوّلت جنبات شارع محمد السادس (طريق مديونة) بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، إلى فوضى وازدحام، على إثر تدخل السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية لتحرير الملك العمومي.

وشهدت جنبات الشارع الرئيسي، المعروف بالفوضى والازدحام بالنظر إلى احتلاله من طرف أصحاب "الفراشة"، غليانا كبيرا، عندما أقدمت السلطات المحلية مرفوقة بعناصر القوات العمومي على إنهاء هذا "الاحتلال".

وعرفت أزقة درب السلطان، التي تكون ممتلئة عن آخرها في هذا الوقت، حالة من الكر والفر؛ فقد سارع العديد من الباعة إلى حمل سلعهم والفرار بها، خوفا من حجزها من لدن السلطات المحلية.

وأقدمت السلطات، بناء على تعليمات من عمالة الفداء مرس السلطان وولاية جهة الدار البيضاء سطات، على حجز كميات كبيرة من السلع الخاصة بهؤلاء "الفراشة". كما عملت على إغلاق العديد من المحلات التي كان أصحابها يحتلون الرصيف.

ووجهت السلطات المحلية بدرب السلطان إنذارا إلى أصحاب المحلات التجارية بالعمل على حجز كل السلع في حالة عودة احتلالهم الأزقة، بوضعهم طاولات وعرقلتهم السير بها وإغلاق الطريق في وجه المارة، مهددة بعقوبات صارمة في حقهم.

وفِي الوقت الذي اعتبر عدد من الباعة في درب السلطان هذه الخطوة تضييقا عليهم، خصوصا أنهم ألفوا العيش في هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استحسانهم لهذه العملية، مطالبين باستمرارها لا أن تكون موسمية.

وأكد عدد من المواطنين أن من شأن هذه الحملة، الخاصة بتحرير الملك العمومي، في حالة استمرارها ومواظبة السلطات عليها وعدم جعلها مناسبة لالتقاط الصور من طرف عناصرها أن تعيد الحياة إلى هذه المنطقة التي تعرف صعوبة في حركة السير والجولان.

وبالرغم من أن السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات تشن بين الفينة والأخرى حملات في بعض المقاطعات، فإن الظاهرة مستمرة؛ وهو ما يلزم تدخلا من طرف مختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي، واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة والفراشة؛ وهو ما جعل مختلف عمالات الدار البيضاء تعرف حركيّة في هذا الجانب، إلا أن سكان العاصمة الاقتصادية يطالبون السلطات الولائية بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، والذين يساهمون بعرقلة حركة السير إلى جانب تحويل بعض الأحياء إلى مزبلة كبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - قاطعوهم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:42
المغربيات والمغاربة ماتبقاوش تشريو من عند الفراشة والكرارس لتحرير الطرطوار والشوارع والازقة ,قاطعوهم فراهم ضسرو وطغاو
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5
2 - abder الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:44
اعطيوهم البديل قبل ما تجريو عليهم لان هادشي غايدفعهوم لامتهان التشرميل و الكريساج حيث أغلبهم ما يعرفو يديرو والو من غير الفراشة
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3 - kafo rahim الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:46
Il parait très difficile de libérer les grandes artères de casa surtout la route de mediouna , il va falloir mobiliser une armée !!
Ça sera une compagne comme d’autres qui n’ont rien donné car le mal s’est propagé et des occupations deviennent des acquis vu le laisser aller depuis des décennies !!
Encouragées par les symboles de la corruption politique et autoritaire
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2
4 - اجديك الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:49
لا أظن ان هاته المطاردة ستأتي باكلها، واعتب ها موسمية شأنها شأن جميع الحملات التي تبقي محدودة، بخصوص هاته السوق فإنها اصبحت معروفة على الصعيد الوطني، بل ويأتي إليها الباعة من جميع أنحاء المملكة قصد التزويد بمتتوحات خصوصا اللباسية منها، وانا أتساءل ماهو البديل؟؟؟
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5 - مواطن مغربي من البيضاء الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:58
ليت هذه الحملة تستمر للأبد لا حملة مرحلية كسالفها وكذلك تكون حملة لطرد أصحاب الطاكسيات وإخلاء الشارع من تلك الحافلات والسيارات المركونة ليلا ونهارا على طول جنبات شارع محمد السادس
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