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الرئيسية | جهات | مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام

مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام

مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 11:25

في الوقت الذي كان ينتظر فيه فاعلون جمعويون بالدار البيضاء تفاعلا إيجابيا من لدن مجلس المدينة مع العريضة التي تم تقديمها قبل أيام، والمتعلقة بمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تفاجأ هؤلاء بعدم التفات مسيري الشأن المحلي لمبادراتهم.

فقد حظيت المبادرة المتعلقة بوضع عريضة على مكتب مجلس البيضاء من أجل إدراج نقطة متعلقة بمحاربة احتلال الملك العمومي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر بنوع من عدم الاهتمام والتجاوب معها، حيث لم يتم وضعها ضمن جدول الأعمال الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأعرب محمد لمينة، رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريحه للجريدة، عن استيائه من عدم إدراجها في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ردا رسميا من السلطات المنتخبة على سبب وحيثيات عدم إدراجه.

وشدد المتحدث نفسه على أنهم، داخل الجمعية، ينتظرون معرفة مآل العريضة، وما إن كانت ستناقش في الدورة المقبلة من عدمه، مؤكدا أن توصلهم بالرد الرسمي سيمكنهم من اتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الجمعية، في ندوة صحافية قبل أيام بالدار البيضاء، خلال تقديمها العريضة، أَن المسؤولين السياسيين بالعاصمة الاقتصادية ليست لهم الجرأة لاتخاذ قرار إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأعربت الجمعية عن أملها في تحرك المجلس الجماعي وأن يكون له قرار سياسي لمحاربة احتلال الملك العمومي، مؤكدة أنه في حالة عدم تفاعل الجهات الوصية مع مطالب البيضاويين سيتم اللجوء إلى وسائل قانونية لإلزام المسؤولين من منتخبين وسلطات على التحرك في هذا الاتجاه.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن الفوضى في مجال الملك العمومي بلغت "مستويات غير مسبوقة، لم تقتصر نتائجها على سيادة جو من الفوضى استحال معه ولوج المواطنين، خاصة من هم في حالة إعاقة والمرضى والنساء الحوامل والعجزة، بل تعدت ذلك لتغيب في كثير من الأحيان الشروط الدنيا لحياة هادئة وآمنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 11:35
مصائب قوم عند قوم فوائد.. اللحظة التي يحرر فيه الملك العمومي من اشخاص يستغل آخرون ذاك الفراغ. عندما تنظف ممرات ال الراحلين تجد أصحاب الدرجات يتزاحمون معهم وحتى أصحاب السيارات. لماذا هذا التساهل في هذا الأمر يجب أن تكون الصارمة ولا تسامح حتى تكون للقانون هيبته
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2 - جيد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 11:43
ما ضاع حق وراءه مطالب ، بالاسرار والحق حتى يحق الحق أحب من أحب وكره من كره و الله المستعان .
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3 - العراشي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:05
تجاهل المقترح غير بريء يعني كل اعضاء المجلس لهم نصيب من احتلال الملك العام ويتوفرون على رخص للاحتلال .الكل عارف انت عارف وانا عارف وهكذا
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