عمالة ورزازات توزع 28 حافلة للنقل المدرسي

محمد ايت حساين

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، الثلاثاء، على عملية توزيع 28 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال النقل المدرسي بـ12 جماعة ترابية بالإقليم.

وتهدف هذه العملية، التي تندرج في إطار شراكة بين عمالة إقليم ورزازات عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تشجيع التمدرس بالعالم القروي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالنسبة للفتاة القروية، ودعم تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي خصوصا بالعالم القروي، وتعزيز البنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية بآليات النقل المدرسي، وتمكين الفئات المستهدفة من متابعة دراستهم في أحسن الظروف.

وفي كلمته بالمناسبة، قال عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، شكر الجمعيات العاملة في النقل المدرسي، مستحضرا أهمية الدور التي تقوم به هذه الجمعيات على هذا المستوى من الخدمات.

المسؤول الأول على إقليم ورزازات دعا كل المتدخلين إلى دعم هذه الجمعيات وباقي الجمعيات المتداخلة في المنظومة الإقليمية للتربية والتعليم، شاكرا أيضا أسرة التعليم بكل مكوناتها على المجهودات التي تبذلها.

وفي هذا السياق، أكد محمد أوصالح، فاعل حقوقي، أن هذا البرنامج، الذي أعده عامل الإقليم، يرمي إلى مضاعفة العدد الحالي لحافلات النقل المدرسي إلى ثلاث مرات في ظرف ثلاث سنوات.