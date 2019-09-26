هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الغربية لمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسية الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا خلال الظهيرة، فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد مع عواصف محلية. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة، وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 35 و40 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط وولماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 39 إلى 42 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا بالجنوب.