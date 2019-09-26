24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ريدوان يقتحم الشاشة الفضية ويستقطب نجوم الفن السابع إلى المملكة (5.00)

  2. مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام (5.00)

  3. تلاميذ بزاكورة يعلّقون الدراسة بسبب غياب النقل (5.00)

  4. مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية (5.00)

  5. "قادمون وقادرون" تضع خطة إستراتيجية لبلوغ مغرب متقدم ومزدهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م .ع
الخميس 26 شتنبر 2019 - 06:23

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الغربية لمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسية الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا خلال الظهيرة، فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد مع عواصف محلية. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة، وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 35 و40 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط وولماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 39 إلى 42 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا بالجنوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.