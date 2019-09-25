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الرئيسية | جهات | إيقاف طبيب يسفر عن دعوة لإضراب إقليمي بتزنيت

إيقاف طبيب يسفر عن دعوة لإضراب إقليمي بتزنيت

إيقاف طبيب يسفر عن دعوة لإضراب إقليمي بتزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:10

مازالت تداعيات توقيف طبيب النساء والتوليد، فريد قصيدي، عن العمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت تُثير مزيدا من الاحتقان بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وذلك بعدما دعت النقابة إلى خوض إضراب "إقليمي إنذاري أولي" غدا الخميس، يشمل مختلف المؤسسات الصحية بالإقليم، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، تزامنا مع تنظيم المكتب الجهوي بسوس ماسة للنقابة ذاتها لـ"قافلة التضامن والكرامة" نحو تزنيت، تليها وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي.

التحركات الاحتجاجية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام جاءت "في إطار متابعة المكتب المحلي للنقابة للوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة بالإقليم، وأمام عجز الجهات الوصية عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤول الإقليمي الذي تمادى في خرق القانون وتجاوز كل الأعراف الأخلاقية"، تقول النقابة ذاتها التي اعتبرت أن ذلك يؤثر سلبا على هذا القطاع الحيوي، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي للأطر الصحية بالإقليم.

وفي بيان له حمل عنوان "بيان الكرامة"، تتوفر عليه هسبريس، صبّ المكتب المحلي للنقابة ذاتها جام غضبه على المسؤول الأول عن الشأن الصحي الإقليمي بتزنيت؛ إذ اعتبر أن ما أقدم عليه المندوب من توقيف الدكتور فريد قصيدي عن العمل "ينعكس سلبا على العطاء الوظيفي للأطر الصحية التي تعاني من سلوكاته اللامسؤولة"، موردا أن المندوب "يُقدم مصلحته الخاصة وحساباته الضيقة على مصلحة الموفق العمومي والمواطن".

وسجلت النقابة "عدم استجابة الوزارة الوصية لمطلب التراجع الفوري عن قرار التوقيف التعسفي والمجحف في حق الطبيب فريد قصيدي، وعدم فتح تحقيق فوري للوقوف على الخروقات والمغالطات التي تضمنها تقرير المندوب".

وعبرت المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتزنيت عن تضامنه مع كل أطر قطاع الصحة بالإقليم وفي مختلف ربوع المملكة، "ضحايا التهديدات والحسابات الضيقة وتقديم المصلحة الخاصة والاضطهاد الإداري والتضييق على الحريات النقابية وكذا الاستنزاف المهني".

وشجب "كل سلوك يمس الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأطر الصحية"، داعيا كل أطياف المجتمع المدني إلى "مزيد من الثقة ورصّ الصفوف دفاعا عن الصحة العمومية بإقليم تزنيت عامة، وبمصلحة الولادة بمستشفى الحسن الأول بتزنيت على وجه الخصوص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الهادي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 14:29
كل التضامن مع الاطباء الشرفاء. وجب على المسؤول التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للمواطنين
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2 - مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:06
ان كان الطبيب ارتكب اخطاء و تدافع عنه النقابة فهذا مشكل و ان كان طبيبا نزيها و أوقفته الدولة فهذا مشكل
المهم المشكل كاين
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3 - متتبع الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 15:06
Uزد على هذا طبيب النساء بتزنيت الموقوف لعدم تقديمه العلاجات لاربع حوامل وقدر الله ماكانت شي الوفاة وغيابه عن العمل اكترمن 130 يوم في تعيين لم يفت عنه سنة ونايضة النقابة ديالو تدافع عنه وغذا نفس النقابة ستدافع عن طبيب العراءش والضعيف والمسكين له الله لان الاطباء اصبح لوبي صحيح ويكفي ان ترى السيارات والمنازل واين يدرسون اولادهم لتعرف الحقيقة رغم اجورهم المتوسطة
ماكاين غير المصحات الخاصة والبيع والشراء في المواد البيوطبية الحديد مواد الجراحة العينين
زد عليها تعطيل الاجهزة الموجودة بالمستشفيات العمومية لكن للاسف نجد صحافتنا الموقرة تسكت وتدافع عنهم لتقاطع المصالح.
واقع نعيشه كل دقيقة
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