24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا
- شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
- محكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي "مجزرة شمهروش"
- قصة وفاة مشجع الجيش
- تأجيل محاكمة شمهروش
ريدوان يقتحم الشاشة الفضية ويستقطب نجوم الفن السابع إلى المملكة (5.00)
تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)
- جراح تجميل ينادي بفتح قنوات الحوار مع مُرتكبي جرائم "التشرميل" - (72)
- "خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية" - (61)
- "أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود" - (58)
- إسبانيا تصفع البوليساريو وتراجع الموقف من "الاستفتاء في الصحراء" - (46)
- مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، اجتماعا تنسيقيا بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية Act4Community التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
وخصص الاجتماع للتعريف بالشراكة المبرمة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) والمكتب الشريف للفوسفاط، ودراسة سبل تطبيقها على أرض الواقع بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة.
وتهدف هذه الشراكة، حسب معطيات صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية بخريبكة، إلى نشر رياضة كرة السلة في صفوف المتعلمين والمتعلمات، خاصة الفئة العمرية "أقل من 14 سنة"، مع تنمية روح وفكر المواطنة وإحياء القيم النبيلة لديهم، من خلال توفير الظروف اللوجيستيكية والقانونية لذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة تروم أيضا تكوين 30 فريقا رياضيا مدرسيا في كرة السلة، من أجل التنافس بينها ضمن بطولة تستمر طيلة السنة، وتختتم بحفل تتويج الفرق الفائزة.