شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، اجتماعا تنسيقيا بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية Act4Community التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.

وخصص الاجتماع للتعريف بالشراكة المبرمة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) والمكتب الشريف للفوسفاط، ودراسة سبل تطبيقها على أرض الواقع بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة.

وتهدف هذه الشراكة، حسب معطيات صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية بخريبكة، إلى نشر رياضة كرة السلة في صفوف المتعلمين والمتعلمات، خاصة الفئة العمرية "أقل من 14 سنة"، مع تنمية روح وفكر المواطنة وإحياء القيم النبيلة لديهم، من خلال توفير الظروف اللوجيستيكية والقانونية لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة تروم أيضا تكوين 30 فريقا رياضيا مدرسيا في كرة السلة، من أجل التنافس بينها ضمن بطولة تستمر طيلة السنة، وتختتم بحفل تتويج الفرق الفائزة.