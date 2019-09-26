24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صدى "تقارير جطو" يصل البرلمان .."الاستقلال" يستدعي 11 وزيرا
- شراكة مغربية أمريكية تدعم "السلة" بمدارس خريبكة
- "الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري
- محكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي "مجزرة شمهروش"
- قصة وفاة مشجع الجيش
ريدوان يقتحم الشاشة الفضية ويستقطب نجوم الفن السابع إلى المملكة (5.00)
"قادمون وقادرون" تضع خطة إستراتيجية لبلوغ مغرب متقدم ومزدهر (5.00)
- جراح تجميل ينادي بفتح قنوات الحوار مع مُرتكبي جرائم "التشرميل" - (77)
- "أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود" - (65)
- "خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية" - (62)
- مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ - (55)
- إسبانيا تصفع البوليساريو وتراجع الموقف من "الاستفتاء في الصحراء" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الصحة" توضح بشأن قسم الولادة بمستشفى تزنيت
نَفت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، في بلاغ صادر عنها، ما نشرته مجموعة من المنابر الإعلامية بخصوص ما يعرفه الجانب المتعلق بأطباء التوليد وأمراض النساء من خصاص مهول بمصلحة الولادة بمستشفى الحسن الأول بتزنيت.
وأوضح المصدر أن "مستشفى الحسن الأول يتوفر على طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء، إلى جانب الطبيب موضوع الإجراء التأديبي. كما قامت الوزارة بتعيين طبيب جديد في نفس التخصص من أجل سد الخصاص بهذا المستشفى الإقليمي، فضلا عن الاستعانة بطبيبة تعمل بالقطاع الخاص للتدخل في الحالات المستعصية والمستعجلة".
وعبّرت المديرية الجهوية، في ختام بلاغها، عن "دعمها وتنويهِها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأطر الصحية وكل العاملين بالقطاع الصحي بالجهة، ضمانا لخدمات علاجية وصحية للمرضى والمصابين".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أصدرت، في وقت سبق، قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت، بسبب ما أسمته هفوة خطيرة متمثلة في مغادرته لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة.