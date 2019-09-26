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توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر

توزيع حافلات نقل مدرسي على جمعيات بالنواصر
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 26 شتنبر 2019 - 08:22

في إطار تشجيع التمدرس بالعالم القروي، وتسهيل وصول التلاميذ إلى مدارسهم، وزع المجلس الإقليمي بالنواصر، التابع لجهة الدار البيضاء سطات، عشر حافلات للنقل المدرسي، ستوضع رهن إشارة جمعيات محلية بالجماعات من أجل تدبيرها.

وتنضاف العشر حافلات، التي وزعها المجلس سالف الذكر يوم الثلاثاء بحضور عامل الإقليم والمدير الإقليمي للتربية الوطنية ورؤساء الجماعات وممثلين للمجتمع المدني، إلى حافلات جرى توزيعها في وقت سابق.

وتأتي هذه الخطوة، حسب رئيس المجلس الإقليمي، في إطار مساعيه "لتوفير أفضل الشروط لتلامذة الإقليم لمتابعة دراستهم، خاصة الجانب المتعلق بالنقل، حيث تم اقتناء العديد من الحافلات تم توزيعها بالتساوي بين الجماعات التابعة للإقليم والتي تدبرها جمعيات محلية".

وأكد المتحدث نفسه، في تصريح على هامش حفل توزيع هذه الحافلات، أن المجلس، الذي أخذ على عاتقه ملف النقل المدرسي، "يواصل تدعيمه، وسنواصل قريبا تدعيم أسطول النقل المدرسي باقتناء حافلات أخرى".

ويهدف المجلس الإقليمي للنواصر، شاسع المساحة، إلى محاربة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ الجماعات القروية، خصوصا في صفوف العنصر النسوي، وكذا تسهيل ولوج هؤلاء التلاميذ الذين يعانون من الهشاشة وصعوبة التنقل صوب المدارس البعيدة عن منازلهم.

ونوّه عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، الذين توصلوا بمفاتيح حافلات النقل المدرسي، بهذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف أبناء العالم القروي.

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