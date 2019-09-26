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‪أغلبية "جماعة تزنيت" تثمّن تحرير الملك العمومي

‪أغلبية "جماعة تزنيت" تثمّن تحرير الملك العمومي
مصطفى البكار
الخميس 26 شتنبر 2019 - 12:20

ثمنت الأغلبية المسيرة لجماعة تزنيت حملة تحرير الملك العام التي عرفتها شوارع وساحات المدينة من طرف السلطات المحلية، وما رافقها من ردود فعل إيجابية وارتياح عام لدى الساكنة.

واعتبر البيان الصادر عن التنسيق الحزبي المكون من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار أن تزنيت بمثابة مشروع مجتمعي مشترك ومفتوح، يتقاسمه ويملكه السكان كافة، داعيا السلطات المعنية إلى الاستمرار في مراقبة الملك العام العمومي وتعميم العملية لتشمل مختلف الفضاءات التي تم احتلالها بدون موجب قانوني.

كما دعا البيان ذاته سكان تزنيت والمجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي والفعال في دينامية تحرير الملك العمومي من جميع محتليه عن طريق إحياء سوق الخميس، واحترام مواقيت جمع النفايات المنزلية، والمشاركة المواطنة في نظافة الأحياء، إلى جانب نشر ثقافة التنمية المستدامة والمساهمة في التربية على القيم الحضرية الرامية إلى الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

وطالبت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها مصالح عمالة تزنيت والمؤسسات المنتخبة بتسريع تفعيل بنود اتفاقية الشراكة المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتثبيت الباعة الجائلين.

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