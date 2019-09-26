التشغيل يدفع معطلين إلى الاعتصام ناحية أزيلال

ياسين أوشن

يخوض معطلو واويزغت بإقليم أزيلال، منذ الإثنين المنصرم، اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة للمطالبة بالتشغيل.

المعطلون الغاضبون اختاروا الفضاء أمام مقر القيادة للاعتصام إلى حين تحقيق مطلبهم، مع رفعهم لافتة مكتوب عليها: "التنسيقية المحلية للمجازين المعطلين تخوض اعتصاما مفتوحا إلى حين تحقيق المطالب".

ووفق ما تبينه الصور المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك'' فإن المجازين جلبوا معهم أفرشة للمبيت ومخدّات، مع إحضار قنينة غاز وبعض أواني الطبخ، للتعبير عن نيتهم الاستمرار في الاعتصام.

سمير تكرودن، أحد المعطلين، أكد أن سبب الاعتصام هو طلب التشغيل، مردفا: "مؤخرا صادق المجلس الجماعي في دورة 6 ماي على مجموعة من المشاريع، من بينها ببناء دكاكين وأكشاك لفائدة بعض المعطلين، بيد أنه بعد مرور شهر تقريبا فوجئنا- لما اطلعنا على المحضر- بأن تلك الدكاكين لا تخص المعطلين، بل الباعة الجائلين".

وتابع تكرودن في تصريح لهسبريس: "الغريب في الأمر أن المجلس، بأغلبيته ومعارضته، صادق بالإجماع على بناء أشكاك للمعطلين، ونحن اليوم معتصمون لمعرفة هل هذا تزوير أم تضليل أم ماذا؟ ولما استفسرنا رئيس الجماعة بحضور بعض الأعضاء عن هذا الوضع أجاب بأن المحضر غير جاهز بعد، وبأن ما اطلعنا عليه لا يهم البائعين فقط، بل يهمنا نحن المجازين أيضا".

واستطرد المصدر نفسه: "ليس المبيت منذ الإثنين الماضي إلى حدود اليوم هو أول شكل نضالي لنا، بل خضنا أشكالا نضالية منذ يناير المنصرم، للمطالبة بالولوج إلى الوظيفة العمومية وإنقاذنا من شبح البطالة".

واتصلت هسبريس بأحد أعضاء المكتب الجماعي بواويزغت حول الموضوع، غير أنه زعم أنهم في اجتماع، ووعد بإعادة الاتصال في ما بعد، لكنه لم يفعل ذلك إلى حدود ليلة الأربعاء.