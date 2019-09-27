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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الغربية لمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.
ومن المرتقب أن تتمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس خلال الظهيرة، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وقد تكون رعدية.
وستهب الرياح معتدلة، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وضعيفة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي، فيما ستكون شمالية أو غربية في باقي ربوع البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبالجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 36 و41 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل سوس والجنوب الشرقي، ومابين 41 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 31 و36 درجة بباقي المناطق الأخرى.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش ومابين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.