قنطرة متضررة تُخرج ساكنة كروشن إلى الاحتجاج

محمد ايت حساين

نظّم العشرات من الشباب والنساء والأطفال من ساكنة دواوير أركو وآيت عيسى وإيبغلان وبوشرمو، التابعة لجماعة كروشن بدائرة القباب، الخميس، مسيرة نحو عمالة خنيفرة، للاحتجاج على عدم إصلاح القنطرة التي تضررت بسبب الفيضانات التي عرفتها هذه المناطق السنة المنصرمة.

المحتجون رفعوا شعارات تطالب السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لإصلاح هذه القنطرة التي يستفيد منها ما يزيد عن 1500 نسمة، مشيرين إلى أن القنطرة لحقها ضرر كبير ولم تعد صالحة للاستعمال، والسلطات المعنية لم تتدخل، على الرغم من مرور على وقت طويل على تضررها، وفق تعبيرهم.

صابر كرومي، واحد من المحتجين، أكد أن خروج ساكنة هذه الدواوير جاء بعد انتظارهم تنفيذ الوعود المقدمة إليهم من لدن مسؤولي إقليم خنيفرة، مشيرا إلى أن هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقع؛ وهو ما أجج غضب السكان الذين فقدوا الثقة في بعض المسؤولين.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مسيرة اليوم نحو مقر العمالة جاءت بسبب هذه القنطرة المتضررة بفعل الفيضانات التي عرفتها المنطقة منذ مارس من سنة 2018 وعدم إصلاحها، وكذا ضعف الشبكة الطرقية نحو الدواوير المعنية بالاحتجاج، لافتا إلى "ضرورة إصلاح هذه القنطرة وفتحها أمام الساكنة في القريب العاجل"، وفق تعبيره.

من جهته، قال جواد الدغموس، من ساكنة المنطقة ومشارك في المسيرة ذاتها، إن "الدواوير المذكورة تعاني مشاكل عديدة بسبب عدم إصلاح هذه القنطرة التي جرفتها السيول منذ سنة ونصف؛ فيما المسؤولون المحليون والإقليميون لم يعيروا الموضوع أي اهتمام"، مضيفا "أن الوقت حان لإصلاح هذه القنطرة وتعبيد المسالك المؤدية إلى الدواوير الرابطة بين أغبالو والقباب خنيفرة وكروشن، وإحداث مستوصف صحي للتدخل في الحالات الطارئة وحالات الولادة"، وفق تعبيره.