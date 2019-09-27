توقف أشغال بناء مدرسة يغضب أسرا ببنسليمان

هسبريس - عبد الاله شبل

في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن كون الدخول المدرسي لهذه السنة يعد جيدا، فإن الواقع في بعض المؤسسات، خصوصا بالعالم القروي، يكشف وجها آخر لهذا الدخول المدرسي؛ فقد تفاجأت أسر التلاميذ بمدرسة أولاد وهاب التابعة لمجموعة مدارس ثلاثاء الزيايدة بإقليم بنسليمان بتوقف الأشغال في المدرسة التي تخضع للإصلاحات، فيما اختفى صاحب المقاولة المكلفة بالأشغال عن الأنظار.

وأكد أحد العاملين في المؤسسة، الموجودة بتراب جماعة ثلاثاء الزيايدة، أن الأشغال بالمؤسسة المذكورة متوقفة منذ أيام، ولم تتقدم فيها كثيرا، بعدما لم يعد صاحب المقاولة يظهر في الورش، بينما لم يتوصل العمال الثمانية بأجورهم.

وحسب العامل الذي رفض ذكر اسمه، فإن صاحب المقاولة كان قد وعد العمال بمنحهم مستحقاتهم فور توصله بدفعة مالية من قيمة صفقة تهيئة وإصلاح المدرسة الابتدائية؛ غير أنه لم يعد يظهر بالمدرسة.

وحاول هؤلاء العمال الاتصال بصاحب المقاولةً أكثر من مرة، من أجل معرفة مصيرهم ومصير مستحقاتهم؛ غير أنهم يتفاجؤون بكون هاتفه مغلقا وخارج التغطية في كثير المرات، ما جعلهم يعربون عن تذمرهم ويوقفون الأشغال.

وأعرب فاعلون جمعويون بالمنطقة عن تذمرهم من توقف الأشغال بالمدرسة الابتدائية أولاد وهاب التابعة لمجموعة مدارس ثلاثاء الزيايدة، الشيء الذي سيجعل نهاية الأشغال بها مستبعدة، مشيرين إلى أن الوزارة المعنية وجب عليها التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع.

وشدد فاعلون وأبناء الدوار على أن تلاميذ هذه المؤسسة يعانون، منذ سنوات، من الوضعية المتردية للمدرسة؛ لكنهم غير مستعدين لاستمرار الحال على هذا المنوال، خصوصا أن فصل الشتاء بات على الأبواب.

واضطرت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم بنسليمان، على نقل التلاميذ صوب المدرسة المركزية، من أجل متابعة دراستهم إلى حين الانتهاء من أشغال بناء المؤسسة التي يفترض أن تنتهي في شهر فبراير من السنة المقبلة.

وسبق أن شهدت المدرسة الابتدائية أولاد وهاب التابعة لمجموعة مدارس ثلاثاء الزيايدة، منذ سنتين، انتشار صور تلامذتها وهم وسط الأوحال وبدون مراحيض؛ وهو ما أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كل من جمعية الخير وجمعية جمعية آباء وأمهات التلاميذ بمدرسة أولاد وهاب، حينها، أكدتا أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "تظهر صغارا غارقين وسط الأوحال في "أقسام شبيهة بزرائب البهائم، ووسط ساحة هي أقرب إلى المستنقع، ويختبئون من الأمطار في مراحيض بلا ماء ولا نوافذ".